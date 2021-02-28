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“تشيرنوبل الغلابة”.. تعقيم لجنة امتحانات في مصر يثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

موظف جامعة المنصورة أثناء رش الكحول في مدرج كلية التمريض (مواقع التواصل)
موظف جامعة المنصورة أثناء رش الكحول في مدرج كلية التمريض (مواقع التواصل)
27/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202112:32 AM (مكة المكرمة)

نشر طالب في جامعة المنصورة (شمالي مصر) مقطع فيديو وثّق فيه تعقيم إحدى لجان الامتحان بكلية التمريض، تزامنًا مع اليوم الأول من امتحانات جامعية تُجرى حضوريًّا رغم تخوّفات الطلاب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وأظهر المقطع -الذي نشره الطالب عبر حسابه على تويتر- رشّ أحد موظفي الجامعة مادة الكحول المطهِّرة بشكل عشوائي على مقاعد المدرج، في حضور عدد من الطلاب استعدادًا لإجراء الامتحان.

وأثار المقطع سخرية الطلاب على منصات التواصل في مصر، وقال بعضهم إن المقطع أشبه برش المبيدات الحشرية، في حين وصفه آخرون بـ”تشيرنوبل الغلابة”، في إشارة إلى العمل الدرامي الشهير.

 

وفي السياق، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر -حتى الآن- 181 ألفًا و241 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 10 آلاف و590 مصابًا، بينما تعافت 139 ألفًا و927 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 114 مليونًا و260 ألفًا و431 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و534 ألفًا و398 مصابًا، في حين تعافت 89 مليونًا و823 ألفًا و329 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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