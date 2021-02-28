“تشيرنوبل الغلابة”.. تعقيم لجنة امتحانات في مصر يثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

نشر طالب في جامعة المنصورة (شمالي مصر) مقطع فيديو وثّق فيه تعقيم إحدى لجان الامتحان بكلية التمريض، تزامنًا مع اليوم الأول من امتحانات جامعية تُجرى حضوريًّا رغم تخوّفات الطلاب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وأظهر المقطع -الذي نشره الطالب عبر حسابه على تويتر- رشّ أحد موظفي الجامعة مادة الكحول المطهِّرة بشكل عشوائي على مقاعد المدرج، في حضور عدد من الطلاب استعدادًا لإجراء الامتحان.

احنا قاعدين في الغيط يجدعان 😂😂😂 pic.twitter.com/Wq3J8Q71DK — اسامه'ه (@OsamaAr06371401) February 27, 2021

وأثار المقطع سخرية الطلاب على منصات التواصل في مصر، وقال بعضهم إن المقطع أشبه برش المبيدات الحشرية، في حين وصفه آخرون بـ”تشيرنوبل الغلابة”، في إشارة إلى العمل الدرامي الشهير.

لما ترشوا عندنا رشوا مبيد حشري خلونا نتخنق ونخلص 🙂🙂🙂🙂 https://t.co/yAqeQ9iO8o — noona (@nona15734744) February 27, 2021

وفي السياق، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر -حتى الآن- 181 ألفًا و241 شخصًا، قضى منهم متأثرًا بإصابته 10 آلاف و590 مصابًا، بينما تعافت 139 ألفًا و927 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 114 مليونًا و260 ألفًا و431 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و534 ألفًا و398 مصابًا، في حين تعافت 89 مليونًا و823 ألفًا و329 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

حاسب يعم الاجراءات الاحترازية جت ف وشي https://t.co/99ruli6Bg6 — مريم (@_MariamTolba) February 27, 2021