البث الحي
الأخبار|مصر

بعرض غير تقليدي.. مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالسرطان وتثير تعاطف الملايين

المذيعة المصرية لينا شاكر (مواقع التواصل)
المذيعة المصرية لينا شاكر (مواقع التواصل)
28/2/2021

أثارت المذيعة المصرية لينا شاكر موجة من التعاطف والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها لجلسة تصوير فوتوغرافية حركت مشاعر الملايين في مصر والعالم العربي، معلنة إصابتها بالسرطان.

وتظهر لينا (43 عامًا وتعمل مذيعة بقناة النيل للمنوعات) في الصور الجديدة التي حظيت بانتشار واسع منذ الخميس الماضي، وهي حليقة الرأس بسبب جلسات الكيماوي بعدما أكدت الفحوصات إصابتها بالمرض.

وسرعان ما تحولت المنصات إلى فرق دعم إلكتروني تبعث برسائل الحب والتشجيع والدعوات لها بالشفاء، وهو ما علقت عليه لينا عبر منشور لها “حقيقي لم أكن أتخيل كل ما حدث معي”.

وأكدت لينا عبر منشور على فيسبوك أنها خضعت لجلسة التصوير كي تذكر نفسها وكل مريض بالسرطان أنهم ليسوا الوحيدين، وإنما هناك ملايين يعيشون هذه التجربة يوميا وأنها ليست نهاية العالم.

وصرحّت لينا لوسائل إعلام محلية أنها الآن في حالة جيدة بعدما انتهت من تلقي العلاجات لكنها تتطلب فترة راحة وهدوء لبعض الوقت، كما أنها نشرت الصور بعد أن تخطت المرحلة على خير مطالبة متابعيها باستمرار دعمهم ودعواتهم لها.

وأوضحت أن هدفها منح القوة والشد من أزر كل إنسان مر بهذه التجربة وإعطائه طاقة إيجابية، وتابعت “أنتم (رواد منصات التواصل) من منحتموني مشاعر لا توصف”.

وسردت لينا معايشتها لآلام والدتها ومعاناتها بسبب المرض ذاته لأكثر من 11 سنة، والتي وصفتها بالتجربة المرعبة، ثم إصابة أحد أصدقائها المقربين بالسرطان أيضًا، وقبل 8 شهور أصيبت هي بنفس المرض وبدأت رحلة العلاج.

وقالت إنها انهارت للحظة كونها مرت بالتجربة مع والدتها وتمنت أن تظل بصحتها حتى الممات، لكنها تعايشت مع الأمر بعد قليل وأخفت النبأ عن الجميع وانتظرت حتى أكملت العلاج ثم أعلنت بهذه الطريقة غير التقليدية لتكون مصدر قوة وإلهام لكل من يخوض تلك التجربة الصعبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قناع “توت عنخ آمون”.. إعلان غريب لوزارة الآثار المصرية يشعل الجدل على منصات التواصل

امرأة في سوريسرا تلتقط صورة لقناع مطابق تمامًا لملك مصر القديمة توت عنخ آمون (رويترز)

مصر.. استمرار الغضب من ضريبة التسجيل العقاري وخبراء يطالبون بوزارة للأملاك العقارية

تعديلات القانون شهر العقاري تأتي في ضوء أعباء جديدة على المواطنين في ظل أزمة اقتصاديه طاحنة (ر ويترز)

الامتحانات في مصر.. “السيستم” سقط ونجح الطلاب (فيديو)

وزير التعليم المصري طارق شوقي (مواقع التواصل)

سيف الدين عبد الفتاح: السيسي يتبع سياسة الترويع أو التجويع (فيديو)

أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح
الأكثر قراءة

القرة داغي يجيب.. هل المضاربة في البيتكوين حلال أم حرام؟

القرة داغي: العملات المشفرة محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد (رويترز)

“مصر محتلة بالوكالة”.. إخفاقات السيسي تجتاح المنصات ودعوة لثورة جديدة ضد النظام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

وزارة الثقافة نفت دعوتهما.. محمد رمضان وهيفاء وهبي يثيران الجدل في الجزائر

الممثل المصري محمد رمضان (غيتي)

“تشيرنوبل الغلابة”.. تعقيم لجنة امتحانات في مصر يثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

موظف جامعة المنصورة أثناء رش الكحول في مدرج كلية التمريض (مواقع التواصل)