بعرض غير تقليدي.. مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالسرطان وتثير تعاطف الملايين

أثارت المذيعة المصرية لينا شاكر موجة من التعاطف والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها لجلسة تصوير فوتوغرافية حركت مشاعر الملايين في مصر والعالم العربي، معلنة إصابتها بالسرطان.

وتظهر لينا (43 عامًا وتعمل مذيعة بقناة النيل للمنوعات) في الصور الجديدة التي حظيت بانتشار واسع منذ الخميس الماضي، وهي حليقة الرأس بسبب جلسات الكيماوي بعدما أكدت الفحوصات إصابتها بالمرض.

وسرعان ما تحولت المنصات إلى فرق دعم إلكتروني تبعث برسائل الحب والتشجيع والدعوات لها بالشفاء، وهو ما علقت عليه لينا عبر منشور لها “حقيقي لم أكن أتخيل كل ما حدث معي”.

وأكدت لينا عبر منشور على فيسبوك أنها خضعت لجلسة التصوير كي تذكر نفسها وكل مريض بالسرطان أنهم ليسوا الوحيدين، وإنما هناك ملايين يعيشون هذه التجربة يوميا وأنها ليست نهاية العالم.

وصرحّت لينا لوسائل إعلام محلية أنها الآن في حالة جيدة بعدما انتهت من تلقي العلاجات لكنها تتطلب فترة راحة وهدوء لبعض الوقت، كما أنها نشرت الصور بعد أن تخطت المرحلة على خير مطالبة متابعيها باستمرار دعمهم ودعواتهم لها.

وأوضحت أن هدفها منح القوة والشد من أزر كل إنسان مر بهذه التجربة وإعطائه طاقة إيجابية، وتابعت “أنتم (رواد منصات التواصل) من منحتموني مشاعر لا توصف”.

وسردت لينا معايشتها لآلام والدتها ومعاناتها بسبب المرض ذاته لأكثر من 11 سنة، والتي وصفتها بالتجربة المرعبة، ثم إصابة أحد أصدقائها المقربين بالسرطان أيضًا، وقبل 8 شهور أصيبت هي بنفس المرض وبدأت رحلة العلاج.

وقالت إنها انهارت للحظة كونها مرت بالتجربة مع والدتها وتمنت أن تظل بصحتها حتى الممات، لكنها تعايشت مع الأمر بعد قليل وأخفت النبأ عن الجميع وانتظرت حتى أكملت العلاج ثم أعلنت بهذه الطريقة غير التقليدية لتكون مصدر قوة وإلهام لكل من يخوض تلك التجربة الصعبة.

ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامه يارب

ست مثقفه و من رواد النايل

كل الدعم للاستاذه لينا شاكر المحترمه pic.twitter.com/kuhizJIVAg — أحمدصالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) February 26, 2021

حبيت روح و شجاعة لينا شاكر في محاربتها لمرض السرطان ❤️ بتقول لعمرو أديب في المداخلة لما طلب منها ترجع تاني " أنا خايفة إن القرعة بتاعتي تنافس الصلعة بتاعة حضرتك" 🙂 😊🙏🏻❤️ pic.twitter.com/LpAwVqAAyv — ‏﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) February 27, 2021

ربنا يشفيها ويعافيها ويقومها بألف سلامة هي وكل مريض يارب يارب 🙏#لينا_شاكر @lina_shaker pic.twitter.com/vX2PrW5VaV — R.. 🇪🇬 (@RoOo510) February 25, 2021

المذيعة الجميلة لينا شاكر

ربنا يشفيها pic.twitter.com/1claP1kU7U — مصر تاج راسي🇪🇬🆖 (@fatemaposy0) February 26, 2021

#ليناشاكر أقوي من السرطان . سيدة مصرية قبل أن تكون اعلاميه مصريه على قناة نايل لايف أتمني من الله الشفاء العاجل لكي ولكل مصاب ربنا يتم شفاكي على خير pic.twitter.com/Zf1G3Ia4XL — محمد محمد الشحات (@eob451Pcs3DnYRp) February 25, 2021