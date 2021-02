أنس سروار.. أول مسلم يقود حزبا سياسيا في المملكة المتحدة

في سابقة سياسية، انتخب حزب العمال الأسكتلندي، أمس السبت، أنس سروار -باكستاني الأصل- زعيمًا له قبل انتخابات برلمانية مقررة في مايو/أيار المقبل، ليصبح أول مسلم يقود حزبًا سياسيًا في المملكة المتحدة.

وبذلك واصل أنس سروار تقليدًا عائليًا، ففي عام 1997 انتخب والد أنس، محمد سروار، ليصبح أول عضو برلماني مسلم في الممكلة المتحدة ينتخب لعضوية وسط غلاسكو (أكبر مدن أسكتلندا) قبل أن يتولى منصب حاكم إقليم البنجاب في مسقط رأسه وسط باكستان.

وتغلب سروار على زميلته مونيكا لينون بنسبة 57.6% مقابل 42.4%، ويشغل حزب العمال المعارض في أسكتلندا 23 مقعدًا في البرلمان، المكون من 129 مقعدًا. وأسكتلندا هي إحدى الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة.

وفي مقطع مصور نشره عبر تويتر، قال سروار إنه “لشرف عظيم لي في حياتي أن أصبح زعيمًا لحزب العمال الأسكتلندي.. سأكون قائدًا يركز على ما يوحدنا كدولة وليس ما يفرقنا”.

It is the greatest honour of my life to be elected leader of @ScottishLabour.

I will be a leader that focuses on what unites us as a country – not what divides us. pic.twitter.com/Gu08Sx0TNl

— Anas Sarwar (@AnasSarwar) February 27, 2021