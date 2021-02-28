البث الحي
الأخبار|مصر

سيف الدين عبد الفتاح: السيسي يتبع سياسة الترويع أو التجويع (فيديو)

28/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202111:14 AM (مكة المكرمة)

قال الأكاديمي ومساعد رئيس الجمهورية السابق الدكتور سيف الدين عبد الفتاح إن النظام المصري يتبع حاليا أسلوب المعاندة ويخوض مباراة صفرية بلا بداية ولا نهاية، ويتبع سياسية الترويع أو التجويع تجاه الشعب المصري.

وفي حديث للجزيرة مباشر قال أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح -تعليقا على رسالة نشرها الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عقب إخلاء سبيله- إن الجميع كان بانتظار أن يفرج النظام المصري عن عدد معتبر من معتقلي الرأي بمناسبة عيد الشرطة في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي؛ ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وأضاف أن هذا السلوك يؤكد على أن  السيسي يقوم بعملية شد وجذب بهدف اختبار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في محاولة منه للتأكيد على أنه قادر على تسيير الأمور كما كانت تسير من قبل دون تغيير.

ويرى الدكتور سيف أن مثل هذه المعاندة لابد وأن تحدث انفجارات خطيرة في المجتمع وذلك لأن قانون الشهر العقاري الجديد من ناحية وعدم التساهل بملف المعتقلين السياسيين من ناحية أخرى، وقبل ذلك من هدم للمنازل وإجبار الكثيرين على دفع مبالغ كبيرة مقابل التصالح وفرض المزيد من الضرائب والجبايات بين الحين والآخر، كل ذلك من الأمور تدل على أن النظام المصري يستخف بالشعب استخفافا كبيرا.

وخلص أستاذ العلوم السياسية إلى أن السيسي يتبع سياسيات أخطر ما يكون إزاء الشعب المصري سواء بالترويع أو التجويع، على حد قوله.

وكان الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد نشر رسالة عبر صفحته على فيسبوك مرفقة بصورته بعد ساعات من إطلاق سراحه.

وجسد حسني في رسالته بعضا من معاناته خلال فترة اعتقاله التي دامت 17 شهرا وتجسدت في الفارق بين صورتين له قبل وبعد الاعتقال.

وأطلقت الأجهزة الأمنية، الثلاثاء الماضي، سراح حسنى بعد قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله 15 يوما قابلة للتجديد.

وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق في سبتمبر/ أيلول عام 2019 على خلفية ما كتبه حسني من مقالات على صفحته أظهر فيها ما يبدو تأييدا للمقاول ورجل الأعمال محمد علي ودعواته للتظاهر ضد رأس النظام المصري.

وتقدر منظمات حقوقية عدد السجناء في مصر بنحو 114 ألف سجين، نصفهم تقريبا من السجناء السياسيين.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

قناع “توت عنخ آمون”.. إعلان غريب لوزارة الآثار المصرية يشعل الجدل على منصات التواصل

امرأة في سوريسرا تلتقط صورة لقناع مطابق تمامًا لملك مصر القديمة توت عنخ آمون (رويترز)

مصر.. استمرار الغضب من ضريبة التسجيل العقاري وخبراء يطالبون بوزارة للأملاك العقارية

تعديلات القانون شهر العقاري تأتي في ضوء أعباء جديدة على المواطنين في ظل أزمة اقتصاديه طاحنة (ر ويترز)

بعرض غير تقليدي.. مذيعة مصرية تعلن إصابتها بالسرطان وتثير تعاطف الملايين

المذيعة المصرية لينا شاكر (مواقع التواصل)

الامتحانات في مصر.. “السيستم” سقط ونجح الطلاب (فيديو)

وزير التعليم المصري طارق شوقي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القرة داغي يجيب.. هل المضاربة في البيتكوين حلال أم حرام؟

القرة داغي: العملات المشفرة محرمة تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد (رويترز)

وزارة الثقافة نفت دعوتهما.. محمد رمضان وهيفاء وهبي يثيران الجدل في الجزائر

الممثل المصري محمد رمضان (غيتي)

“تشيرنوبل الغلابة”.. تعقيم لجنة امتحانات في مصر يثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

موظف جامعة المنصورة أثناء رش الكحول في مدرج كلية التمريض (مواقع التواصل)

تسريب جديد.. عبد الله الشريف يحصل على سيناريو فيلم السرب (فيديو)