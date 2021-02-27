“مصر محتلة بالوكالة”.. إخفاقات السيسي تجتاح المنصات ودعوة لثورة جديدة ضد النظام

من كورونا وغضب طلاب الجامعات إلى سخط المتضررين من ضريبة تسجيل العقارات ومن الديون وملف سد النهضة إلى زيارة وزير البترول المصري لإسرائيل، تتصاعد الأحداث سريعًا في مصر وسط حشد إلكتروني ينذر بانتفاضة وشيكة في وجه النظام، وفق ناشطين.

وتصدر وسم (مصر محتلة بالوكالة) قائمة التفاعلات على موقع تويتر مصر خلال الساعات الأخيرة، وهو الوسم ذاته التي صعد العام الماضي ضد ما وصفه المغردون بإحكام الرئيس عبدالفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية سيطرتهما على كل مفاصل الدولة خاصة الاقتصادية.

انا مبعملش دراسة جدوى يا ماااااااسريين

انا بحتل علي طول 😎#مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/PyfEwqav8V — A . O . D . A ✌️🇪🇬 (@ahmed190116) February 26, 2021

وعبر الناشطون اليوم عبر الوسم عن حالة الاحتقان الداخلي التي تتصاعد بوتيرة متسارعة مع تفاقم العديد من القضايا والمواقف كان آخرها مقتل مواطن في جنوب البلاد على يد شرطي، والتي أثارت غضبًا واسعًا في مصر.

واستغل المغردون الفرصة ورصدوا أحوال المصريين المعيشية في الآونة الأخيرة لاسيما مع اشتداد الموجة الثانية من وباء كورونا وأحوال المعتقلين، وعددوا إخفاقات النظام في العديد من الملفات.

#مصر_محتله_بالوكاله

دي حِسبة مقدرة للمطلوب في #قانون_الشهر_العقاري لو بيتك 100 متر مثلا ،، وتقديره ب 200 ألف جنيه

هيكون المطلوب تقريبا ( 22380 ) جنيه

طبعا القانون مقرر تطبيقه بأثر رجعي pic.twitter.com/acSOg8UnPf — مهندس (@yuoyuokk) February 26, 2021

وحمّل الناشطون في السابق، السيسي والمؤسسة العسكرية نتائج تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ودعوا إلى ثورة تخلص البلاد ممن “احتّلوا مصر بالوكالة”.

وخلال الأيام الماضية، شهدت منصات التواصل المصرية حرب وسوم تفاعلًا مع ضريبة تسجيل العقارات التي عدها ناشطون “سرقة” بالقانون “وجباية” لزيادة الضغط على الشعب.

اعملي كوبري هنا يربط الشهر العقاري بالحي

وكوبري هنا يربطهم بنقابه المحاميين

وكوبريين هنا يربطوه مع الضرايب

وياريت كوبري كمان يتربط بمكتب هندسي وبالمساحه

ولملي كل الفلوس اللي هاتتحصل ديا وحطهالي في سندوق تحيا مصر ٣ مرات بتاعي 🤑#مش_هنسجل_يا_سيسي #مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/JyNCPtAl1s — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@aldahashna) February 26, 2021

وفي المقابل حاول إعلام النظام ومؤيديه تبرير الأمر مستشهدين بقوانين منذ عشرات السنين وبيانات رسمية برأت فترة حكم الإخوان من اتهامات تتعلق بهذا الملف.

وتسود مصر حالة من الغضب بعد قرار الحكومة بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات ووجوب سداد 2.5% من قيمة العقار كضريبة تصرفات عقارية.

#مصر_محتله_بالوكاله

الشهر العقارى احسن شهور السنة ( خطبة الجمعة القادمة )

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/SiS0aEAnPn — نبيل اباظه (@NabilAbaza9) February 26, 2021

وكان السيسي قد أصدر، في 15 من سبتمبر/أيلول الماضي، القانون رقم 186 لسنة 2020 بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري الذي يمنع توصيل المرافق لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.

وإلى الجامعات، إذ انتفض الطلاب ضد قرار وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار وإصراره على استئناف الفصل الثاني من الدراسة وعقد الامتحانات ميدانيًا رغم مخاطر كورونا ورغم أن المسؤولين أنفسهم يجرون اجتماعاتهم افتراضيًا.

والله جية اليوم الي نفوق وتأخذ حقنا في البلد كفاية ظلم كفاية كده #مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/PlXzNSEnDR — Jihad Sharif (@jihad_sharif) February 26, 2021

ويتخوف الطلاب وذويهم من تفشي وباء كورونا بين أبنائهم، حيث الزحام والتكدس في المواصلات وقاعات المحاضرات، ما يمثل خطرًا بالغًا على حياتهم وينذر بتصاعد كبير في أعداد الضحايا، ودعا الطلاب إلى ثورة جديدة ضد الحكومة.

وتطرق المغردون كذلك إلى ملف الغاز وزيارة وزير البترول المصري إلى إسرائيل، الأمر الذي أثار سخطًا واسعًا بين غالبية فئات الشعب المصري الرافض للتطبيع مع تل أبيب، لاسيما مع انتشار تصريحات لعدد من المتخصصين الذين أكدوا عدم حاجة مصر للغاز الإسرائيلي، ما أثار موجة جدل أخرى.

وكان الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب قد قال للجزيرة مباشر إن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر ما هو إلا ترجمة لمصالح خاصة، تمت بالضغط على البرلمان لإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وتداول الغاز في مصر.

وقال خبير النفط الدولي ممدوح سلامة للجزيرة مباشر، إن مصر لا تحتاج للغاز الإسرائيلي لأن لديها أكبر مخزون من الغاز وأكبر إنتاج في شرق البحر المتوسط، وهي قادرة على الوفاء باحتياجاتها وتصدير الفائض.

ويبقى سد النهضة حاضرًا دائمًا من قبل الناشطين كما هو الحال في ملف تيران وصنافير، لكن يظل السد الإثيوبي هو الشاغل الأكبر للمصريين إذ يهدد حياة الملايين من المزارعين إلى جانب الخطر البيئي ومخاطر أخرى عديدة في حال أكملت أديس أبابا ملء السد في سنوات قلائل دون اتفاق.

وأشار ناشطون كذلك بأصابع الاتهام إلى إسرائيل واعتقادهم بأن لها دورا فاعلا في هذا الملف الذي يهدد النيل، شريان الحياة الرئيسي لمصر. وأعلنت إثيوبيا الأربعاء الماضي أنها ماضية في بناء سد النهضة وتعبئته الثانية، وأن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات.

اجراءات احترازية ولا مش اجراءات يا متعلمين يا بتوع المدارس🤔🤔#مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/OOD1KcoF88 — ahmed_من غير ذكر اسم (@the_adventure3) February 27, 2021

21مليار دولار

الديون تحاصر السيسي كيف يسدد 21.4 مليار دولار هذا العام؟

ادفع ياشعب مصر

فإن على مصر سداد 21.4 مليار دولار خلال 2021 بينها 10.2 مليار دولار بالنصف الأول و11.2 مليار بالنصف الثاني#مصر_محتله_بالوكاله — ⚽🏹🇦🇹elsyedالزملكاوي 🇦🇹 (@elsayed1997) February 26, 2021

العسكر بيهدم بيوت المصريين وبيفرض اتاوات فعلا احنا محتليين #مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/2dwgBH2Akj — سَعِيدٌ🇪🇬🥈البديل 🇪🇬 (@egyptionsa3ed23) February 26, 2021

اغراق مصر بالديون وهدم المنازل والمساجد والتفريط فى تيران وصنافير ومياه النيل والبحور والغاز وبيع مقدرات مصر للامارات ثم اليهود ثم التركيز على هدم المنازل وتشريد المصريين كل ده تمهيدا لدخول اليهود يارب نفوق #مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/antJoFXRHA — خليل المهدى (@81RXX6JKc3yXp8y) February 26, 2021

مفاوضات سد النهضه ما هى إلا تمثيله لحين انتهاء ملىء السد فيتحول لقنبلة ماءيه موقوته لتصبح مصر بين أمرين اما ان ترضخ لتدخل اليهود وأخذ حصه واقامتهم بمصر أو ضرب السد وإغراق مصر والسودان بدون حرب تفكير شيطان والمشكله ان هما فاكرين الشعب المصرى غبى #مصر_محتله_بالوكاله pic.twitter.com/UMYQIrvDo7 — خليل المهدى (@81RXX6JKc3yXp8y) February 26, 2021

#مصر_محتله_بالوكاله 10 سنين عايش ع الميه . pic.twitter.com/o0wCaree63 — AL SHABAH الشبح (@alshaba42282228) February 26, 2021