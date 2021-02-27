البث الحي
الأخبار|تركيا

حريق يجبر أم على إلقاء أطفالها الأربعة من نافذة في الطابق الثالث (فيديو)

27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202112:56 PM (مكة المكرمة)

في مشهد يحبس الأنفاس، ألقت امرأة بأطفالها الأربعة من النافذة في محاولة أخيرة لإنقاذهم من مبنى محترق في إسطنبول، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وألقت الأم الأطفال من نافذة في الطابق الثالث وسط دخان أسود بعد اندلاع النيران يوم الأربعاء الماضي، في منطقة إسنلر بإسطنبول على الجانب الأوربي من العاصمة التركية.

وأظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، إسقاط كل طفل من النافذة بينما كان المتطوعون يمدون بطانية كشبكة نجاة مؤقتة للإمساك بهم.

وسمع صوت المارة يصرخون وسط دوي الانذار. وصاح البعض على المرأة بألا تسقط الأطفال.

وقال أحد الجيران الذين شهدوا عملية الإنقاذ النادرة “أولًا، بدأ الدخان الأسود في الظهور. ثم بدأ الأطفال بالصراخ من النوافذ”.

وتابع “مددنا البطانيات. رمت المرأة الأطفال من فوق. لذلك، ونجحنا في التقاط الأطفال الأربعة عن طريق البطانيات “.

ونُقل الأطفال إلى سيارات الإسعاف، وذكرت وسائل إعلام تركية أنهم لم يصابوا بأذى وأنهم بأمان وفي حالة جيدة.

ونقلت الأم كذلك إلى المستشفى إجراءً احترازياً ثم خرجت، بحسب تقارير إخبارية.

ولاحقًا، تمّكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع في لوحة كهربائية. كما تم إنقاذ طفلين آخرين واثنين من كبار السن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام تركية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

جبل بحجم لندن ينفصل عن كتلة جليدية في أنتركتيكا (فيديو)

صورة تختصر معاناة عشرات الآلاف في السجون المصرية

الدكتور حازم حسني قبل وبعد الاعتقال

تونس.. مظاهرة حاشدة لحركة النهضة من أجل “الدفاع عن المؤسسات” (فيديو)

مظاهرة لحركة النهضة تحت شعار" الثبات والدفاع عن المؤسسات(رويترز)

النقد الدولي يتوقع تعافي نمو الاقتصاد التونسي

سجلت نسبة التضخم في تونس في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، استقرارا للشهر الثالث على التوالي عند مستوى 4.9%
الأكثر قراءة

تسريب جديد.. عبد الله الشريف يحصل على سيناريو فيلم السرب (فيديو)

تقرير للاستخبارات الأمريكية يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (رويترز)

“مصر محتلة بالوكالة”.. إخفاقات السيسي تجتاح المنصات ودعوة لثورة جديدة ضد النظام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انفجار سفينة إسرائيلية في خليج عُمان

السفينة هيليوس راي (مواقع إلكترونية)