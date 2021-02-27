حريق يجبر أم على إلقاء أطفالها الأربعة من نافذة في الطابق الثالث (فيديو)

في مشهد يحبس الأنفاس، ألقت امرأة بأطفالها الأربعة من النافذة في محاولة أخيرة لإنقاذهم من مبنى محترق في إسطنبول، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وألقت الأم الأطفال من نافذة في الطابق الثالث وسط دخان أسود بعد اندلاع النيران يوم الأربعاء الماضي، في منطقة إسنلر بإسطنبول على الجانب الأوربي من العاصمة التركية.

وأظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، إسقاط كل طفل من النافذة بينما كان المتطوعون يمدون بطانية كشبكة نجاة مؤقتة للإمساك بهم.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7 — DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2021

وسمع صوت المارة يصرخون وسط دوي الانذار. وصاح البعض على المرأة بألا تسقط الأطفال.

وقال أحد الجيران الذين شهدوا عملية الإنقاذ النادرة “أولًا، بدأ الدخان الأسود في الظهور. ثم بدأ الأطفال بالصراخ من النوافذ”.

وتابع “مددنا البطانيات. رمت المرأة الأطفال من فوق. لذلك، ونجحنا في التقاط الأطفال الأربعة عن طريق البطانيات “.

A tense scene as two children were dropped from the window of a burning building in Istanbul, falling safely on comforters below, according to the person who shot the video. The kids are in good condition, authorities told Turkish media. https://t.co/06CZcvy2Fh pic.twitter.com/RX2Jsosy7W — ABC News (@ABC) February 26, 2021

ونُقل الأطفال إلى سيارات الإسعاف، وذكرت وسائل إعلام تركية أنهم لم يصابوا بأذى وأنهم بأمان وفي حالة جيدة.

ونقلت الأم كذلك إلى المستشفى إجراءً احترازياً ثم خرجت، بحسب تقارير إخبارية.

ولاحقًا، تمّكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع في لوحة كهربائية. كما تم إنقاذ طفلين آخرين واثنين من كبار السن.