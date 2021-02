حريق يجبر أم على إلقاء أطفالها الأربعة من نافذة في الطابق الثالث (فيديو)

في مشهد يحبس الأنفاس، ألقت امرأة بأطفالها الأربعة من النافذة في محاولة أخيرة لإنقاذهم من مبنى محترق في إسطنبول، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وألقت الأم الأطفال من نافذة في الطابق الثالث وسط دخان أسود بعد اندلاع النيران يوم الأربعاء الماضي، في منطقة إسنلر بإسطنبول على الجانب الأوربي من العاصمة التركية.

وأظهر مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، إسقاط كل طفل من النافذة بينما كان المتطوعون يمدون بطانية كشبكة نجاة مؤقتة للإمساك بهم.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor window https://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7

وسمع صوت المارة يصرخون وسط دوي الانذار. وصاح البعض على المرأة بألا تسقط الأطفال.

وقال أحد الجيران الذين شهدوا عملية الإنقاذ النادرة “أولًا، بدأ الدخان الأسود في الظهور. ثم بدأ الأطفال بالصراخ من النوافذ”.

وتابع “مددنا البطانيات. رمت المرأة الأطفال من فوق. لذلك، ونجحنا في التقاط الأطفال الأربعة عن طريق البطانيات “.

A tense scene as two children were dropped from the window of a burning building in Istanbul, falling safely on comforters below, according to the person who shot the video.

The kids are in good condition, authorities told Turkish media. https://t.co/06CZcvy2Fh pic.twitter.com/RX2Jsosy7W

— ABC News (@ABC) February 26, 2021