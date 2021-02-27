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شاهد: ضابطان يقتحمان النيران لإنقاذ اثنين حوصرا داخل سيارة مشتعلة

27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202112:52 PM (مكة المكرمة)

أنقذ ضباط شرطة في مدينة فايتفيل الأمريكية شخصين من موقع انفجار سيارة محطمة في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي على طول طريق هيلين سامز باركواي السريع في ولاية جورجيا.

وتلقت شرطة المدينة نداء استغاثة في حوالي الساعة 2:38 من صباح يوم الأحد الموافق 21 فبراير/شباط الجاري، بعد مراقبة سيارة تركت الطريق واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران.

وعلى الفور وصلت ضابطة شرطة فايتفيل ماجي مورفي إلى مكان الحادث، وبمساعدة الضابط خارج الخدمة الذي اتصل بالشرطة، تمكّنا من فتح باب السيارة من جانب الراكب.

وبمساعدة الضابط مايكل بيري الذي وصل سريعًا إلى مكان الحادث، تم سحب الراكب من شعره وقميصه بسرعة إلى بر الأمان، وإطفاء السنة اللهب ، بحسب بيان رسمي لبلدية المدينة.

ونقلت ماجي السائق بعيدًا عن السيارة إلى مسافة آمنة قبل اشتعال النيران في السيارة بالكامل، وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق.

ونقل المسعفون التابعون لإدارة خدمات الإطفاء والطوارئ في مقاطعة فايت، السائق والراكب إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج ويرقد الراكب في حالة حرجة.

وقال قائد الشرطة سكوت جراي “أنا فخور بضباطنا الذين استجابوا بسرعة وخاطروا بحياتهم لإنقاذ سائقي السيارات هؤلاء”.

وتابع “نحن ندرب ضباطنا على القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب شجاعة لتعريض نفسك للخطر مثل هذا في أداء الواجب”.

ويجري التحقيق في حادث تحطم المركبة الذي تسبب في إغلاق جزئي للطريق، وفق بيان لشرطة المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

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