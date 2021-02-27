جبل بحجم لندن ينفصل عن كتلة جليدية في أنتركتيكا (فيديو)

انفصل جبل جليدي ضخم يوازي حجم باريس أو لندن، من القارة القطبية الجنوبية “أنتركتيكا” قرب محطة بحوث بريطانية، كانت تحذر منذ وقت طويل من أحداث مشابهة في المنطقة، بحسب ما أعلن علماء بريطانيون.

وقالت الهيئة البريطانية للبحوث في المناطق القطبية إن الحادثة لم تشكل خطرا على حياة أي شخص، إذ تم إبعاد الباحثين الذين كانوا في المحطة البريطانية في وقت سابق هذا الشهر.

وانفصلت كتلة الجليد الممتدة على مساحة تبلغ نحو ألف و270 كيلومترا مربعا، عن بقية الطوف الجليدي أمس الجمعة، وفق بيانات جمعتها أدوات بريطانية موضوعة قرب المحطة.

وأوضحت الهيئة البريطانية أن الأشخاص الـ12 الذين كانوا في محطة “هالي-7” الواقعة على مسافة أقل من عشرين كيلومترا من مكان انفصال الكتلة، أُبعدوا من المنطقة جواً منتصف الشهر الجاري.

مراقبة بآلية دقيقة

وقالت مديرة الهيئة جاين فرانسس “فرقنا محضرة منذ سنوات لانفصال جبل جليدي عن منصة برونت الجليدي، فيما تراقب الفرق العاملة يوميا الوضع بفضل شبكة آلية لأدوات عالية دقة عاملة بنظام التموضع العالمي، حول المحطة”.

وأتاحت هذه البيانات بعد إرسالها للتحليل في جامعة كامبريدج، بتوجيه إنذار أمس الجمعة وذلك في ظل غياب أشخاص في المكان.

ووصف مدير العمليات في الهيئة” سايمن غارود” القرار بأنه “حكيم”، قائلا “عملنا يقوم حاليا على الإشراف من كثب على الوضع وتقويم أي أثر محتمل لهذا الانفصال على ما تبقى من منصة الجليد”.

مراقبة الجبل الجليدي من المحطة ( رويترز أرشيف)

وأشارت مديرة الهيئة إلى وجود عدة سيناريوهات ممكنة للأشهر المقبلة، تتمثل إما بابتعاد الجبل الجليدي أو سقوطه وبقائه في نقطة مجاورة.

ولن تعود الفرق العاملة في المحطة إلى المكان قريبا إذ ستبقى المحطة مغلقة خلال الفترة المتبقية من الشتاء القطبي.

وكثيرا ما يحذر علماء من أن النشاط الإنساني، الذي يتضمن حرق النفط والغاز والفحم، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجات حرارة الأرض عالميا.

ويخشى العلماء أن يؤدي فقدان الجروف الجليدية حول القارة المتجمدة، بمياه الأنهار الجليدية للانزلاق على نحو أسرع نحو البحر مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بفعل الاحتباس الحراري الأمر الذي سيزيد مناسيب المياه في البحار حول العالم.

ورغم أن تشكٌّل جبال الجليد يعتبر عملية طبيعية لكن الاحتباس الحراري المناخي يساهم في تسارع هذه الظاهرة بحسب ما يقول علماء.