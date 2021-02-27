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تونس.. مظاهرة حاشدة لحركة النهضة من أجل “الدفاع عن المؤسسات” (فيديو)

مظاهرة لحركة النهضة تحت شعار" الثبات والدفاع عن المؤسسات(رويترز)
مظاهرة لحركة النهضة تحت شعار" الثبات والدفاع عن المؤسسات(رويترز)
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202104:46 PM (مكة المكرمة)

انطلقت في تونس العاصمة ظهر اليوم مسيرة دعت لها حركة النهضة التونسية لأول مرة منذ بدء الأزمة هناك تحت شعار” الثبات والدفاع عن المؤسسات”، في وقت خرجت مظاهرة أخرى لحزب العمال اليساري تطالب “برحيل منظومة الحكم الفاشلة”.

وقال حزب حركة الحركة النهضة في بيان له إن المشاركة في المسيرة تهدف لدعم مؤسسات الدولة ورسالة لتغليب العمل المشترك لتجاوز الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد”.

وتمثل حركة النهضة أكبر قوة سياسية في البرلمان بـ54 نائبا من أصل 217- ويتولى رئيسها راشد الغنوشي، رئاسة البرلمان، وذلك في ظل استمرار أزمة التعديل الحكومي بين الحكومة والرئاسة منذ شهر.

وتتزامن مسيرة حركة النهضة مع أخرى ينظمها حزب العمال اليساري يندد فيها بما قال إنه “عبث منظومة الحكم بمصالح تونس”.

وكان رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” أعلن في 16 من يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25.

وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان، ورغم ذلك لم يوجه الرئيس قيس سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه خروقات.

الأزمة السياسية

ووصلت الأزمة السياسية في تونس إلى طريق مسدود، بعد رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي اليمين الدستورية، وتحفظه على جميع مبادرات الحوار السياسي لحل الأزمة التي تقدمت بها منظمات وطنية وأحزاب.

ويواجه رئيس الجمهورية اتهامات من داعمي رئيس الحكومة بخرق الدستور واحتكار تأويل فصوله ومحاولة السطو على صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان.

وكان رئيس الحكومة قد التجأ إلى الهيئات القضائية، في مسعى لإيجاد حل دستوري وقانوني لحل مشكل التعديل الوزاري، وخاطب المحكمة الإدارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر

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