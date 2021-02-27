تونس: رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد يصاب بوعكة خلال لقاء مباشر (فيديو)

أصيب رئيس الحكومة التونسي الأسبق الحبيب الصيد بوعكة صحية خلال مقابلة مباشرة عبر شبكة فرانس 24، مساء الجمعة، قبل أن يُنقل إلى قسم الإنعاش في أحد مستشفيات تونس.

وقاد الصيد (71 عامًا) حكومة ائتلافية بين 2015 و2016 وهو لا يتولى حاليا أية مهام سياسية.

ودعى الصيد، خلال الحوار التلفزيوني، للمشاركة في برنامج باريس-تونس الذي يعدّ بالشراكة بين فرانس 24 وشبكة “الوطنية” التونسية العامة.

وأجاب الصيد على أسئلة الصحفيين بشكل مباشر من قصر باردو في تونس حين أصيب بمشكلات في النطق وفقد السيطرة على إحدى يديه.

وقطع المذيع المقابلة بشكل سريع قائلًا “نعتذر عن إتمام المقابلة لطارئ صحي ألمَّ بالضيف”، قبل أن يُنقل الصيد إلى المستشفى العسكري في العاصمة التونسية حيث لا يزال في قسم الإنعاش، على ما أفاد مقرب منه ومسؤول في شبكة الوطنية لوكالة فرانس برس.

وزاره رئيس الحكومة هشام المشيشي في المستشفى، صباح السبت، وفق ما أوضح مكتبه بدون كشف أي تفاصيل حول وضع الصيد الصحي.

وقاد الصيد السياسي المستقل بين فبراير/شباط 2015 وأغسطس/آب 2016 حكومة جمعت بين حزب (نداء تونس) الفائز في انتخابات 2014 وحركة (النهضة) ذات المرجعية الإسلامية.

وتسلم قبل ذلك وزارة الداخلية بعد ثورة 2011، كما شغل عدة مناصب في عهد زين العابدين بن علي قبل خلعه من السلطة عام 2011.