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بسبب “مذيعة الروج”.. إجراء رسمي ضد فريق نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري (فيديو)

مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (فيسبوك)
مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (فيسبوك)
27/2/2021-|آخر تحديث: 28/2/202112:22 AM (مكة المكرمة)

قررت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر وقف فريق عمل نشرة التاسعة التي أذيعت، أمس الجمعة، عن العمل بعد قيام مذيعة بوضع أحمر الشفاه على الهواء مباشرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعًا مصوّرًا لمذيعة الأخبار خلال بداية النشرة الرئيسية في التلفزيون الرسمي وهي تضع أحمر الشفاه خلال حديث زميلتها.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إنه “نظرًا لما بدر من فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة فقد تقرر تحويل الأمر للتحقيق”.

وأضاف البيان: “لم يراعِ فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار”.

وذكر البيان أن فريق عمل النشرة قد أُوقِف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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