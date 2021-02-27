المفتي العام للقدس: المستوطنون يريدون تفكيك الصخرة المقدسة لإقامة الهيكل المزعوم (فيديو)

قال محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى إن المنظمات الإسرائيلية المتطرفة طالبت حكومة نتنياهو بالتواصل والتباحث مع الأردن بصفتها المسؤول عن الأوقاف الإسلامية في القدس للبث في قضية تفكيك الصخرة المقدسة لإقامة الهيكل المزعوم.

وأضاف حسين -في لقاء خاص مع الجزيرة مباشر- أن هذه المنظمات الإسرائيلية تتحرك هذه الايام من “أجل اقتطاع جزء من ساحة المغاربة وهي ساحة وقفية محادية للسور الغربي للمسجد الأقصى ونصب جزء من الهيكل فيها”.

وتابع أن كل هذه الاقتحامات والحفريات والتصريحات -الرسمية وغير الرسمية- تمثل اعتداء معنويًّا لا يمسّ الفلسطينيين فقط بل إنه ينال من عقيدة كل مسلم ومسلمة في العالم.

ولوقف سياسة التهويد الذي تعتمدها إسرائيل في القدس، قال حسين “إن سياسة الاستيطان التي تطبقها إسرائيل في محيط القدس وغلق جمع الجهات المؤدية إليه من باب المغاربة، عملية مكشوفة تستهدف قطع القدس الشرقية عن مرجعيتها الاسلامية”.

وشدّد على أن كل من يأتي إلى القدس تحت لافتة التطبيع فهو يأتي كمستوطن من مستوطني الاحتلال، والمسجد الأقصى أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة.

وأضاف أن المسجد الأقصى بصفة خاصة وجميع المناطق المقدسة بصفة عامة تحتاج في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخها إلى مزيد من المبادرات الحكومية وغير الحكومية التي من شأنها أن تصد حملة التشويه والتهويد التي تعتمدها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشريف.

وخلص إلى أنه سواء تعلق الأمر بمضايقة المصلين في المسجد الأقصى أو الاقتحامات أو الحفريات التي ينفذها المستوطنون فإن إسرائيل تريد من وراء ذلك فرض سياسة جديدة على الأرض في المسجد الأقصى.