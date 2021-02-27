امرأة تقفز في مياه متجمدة لإنقاذ كلبها (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أمريكية وهي تقفز في المياه المتجمدة في حوض السباحة بمنزلها لإنقاذ كلبها.

ويظهر المقطع الكلب وهو يلهو بقرب حوض السباحة بصحبة كلب آخر قبل أن يسقط في حوض تغطيه طبقة من الجليد الكثيف.

وبعدها بلحظات ظهرت صاحبة البيت وتدعى جيني تاتوم وهي تحاول فتح ثغرة في المياه المتجمدة لعل الكلب يتمكن من الخروج من خلالها، ثم قررت القفز داخل المياه المتجمدة لتحاول العثور على الكلب الغارق.

ومشت جيني داخل المياه وشقت الجليد بيديها العاريتين إلى أن تمكنت من العثور على الكلب وإخراجه من المياه المتجمدة.