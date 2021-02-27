البث الحي
الأخبار|أمريكا

امرأة تقفز في مياه متجمدة لإنقاذ كلبها (فيديو)

جيني في المياه المتجمدة بعد العثور على الكلب (فيسبوك)
جيني في المياه المتجمدة بعد العثور على الكلب (فيسبوك)
27/2/2021-|آخر تحديث: 27/2/202109:15 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أمريكية وهي تقفز في المياه المتجمدة في حوض السباحة بمنزلها لإنقاذ كلبها.

ويظهر المقطع الكلب وهو يلهو بقرب حوض السباحة بصحبة كلب آخر قبل أن يسقط في حوض تغطيه طبقة من الجليد الكثيف.

وبعدها بلحظات ظهرت صاحبة البيت وتدعى جيني تاتوم وهي تحاول فتح ثغرة في المياه المتجمدة لعل الكلب يتمكن من الخروج من خلالها، ثم قررت القفز داخل المياه المتجمدة لتحاول العثور على الكلب الغارق.

ومشت جيني داخل المياه وشقت الجليد بيديها العاريتين إلى أن تمكنت من العثور على الكلب وإخراجه من المياه المتجمدة.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ميسي يقهر دفاع إشبيلية ويتصدر هدافي الدوري الإسباني (فيديو)

برشلونة يعود بفوز ثمين من ميدان إشبيلية (رويترز)

بعد الإفراج عنه.. برهوش يروي تجربة 18 عامًا في سجون الاحتلال (فيديو)

الأسير المحرّر فؤاد برهوش في حديث للجزيرة مباشر (الجزيرة مباشر)

الثاني خلال شهر.. إسرائيل تعلن إصابة أحد جنودها بشظايا من الجانب المصري

الحدود المصرية الإسرائيلية (غيتي - أرشيفية)

متخصص في مكافحة التدخين يرد على تصريحات رئيس تجار السجائر في القاهرة (فيديو)

رئيس شعبة تجار السجائر بغرفة تجارة القاهرة قال إن التدخين مفيد وليس ضارا (غيتي)
الأكثر قراءة

“مصر محتلة بالوكالة”.. إخفاقات السيسي تجتاح المنصات ودعوة لثورة جديدة ضد النظام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد.. عبد الله الشريف يحصل على سيناريو فيلم السرب (فيديو)

تقرير للاستخبارات الأمريكية يحمل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (رويترز)

المهندس سيد مرعي الباشا الذي روّض الضباط و استبقى الخيول

سيد مرعي