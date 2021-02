فجر جدلا وسخرية.. ما قصة تمثال ترمب الذهبي أمام مؤتمر المحافظين؟ (فيديو)

التقط الصحفي الأمريكي ويليام تورتون مقطع فيديو أثار جدلًا وسخرية واسعيين، لوضع تمثال ذهبي للرئيس السابق دونالد ترمب على أبواب قاعة مؤتمر العمل السياسي للمحافظين (سيباك).

وظهر ترمب “الذهبي” مرتديًا بنطالًا قصيرًا بألوان العلم الأمريكي، ووُضع التمثال على باب قاعة المؤتمر المقرر انعقاده الأحد في أورلاندو بولاية فلوريدا.

يأتي ذلك بعد إعلان حضور الرئيس السابق إلى قائمة متحدثي المؤتمر في أول ظهور كبير له منذ تركه منصبه. ويعد مؤتمر سيباك (CPAC) تجمعًا سنويًا كبيرًا لأكثر الشخصيات نفوذًا من المحافظين الأمريكيين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن، إن سيباك يعد أكبر مؤتمر للمحافظين في الولايات المتحدة، وأن استدعاء نموذج ترمب بهذا الشكل اعتبره ناشطو منصات التواصل تشبهًا بعبادة بني إسرائيل للعجل الذهبي، وأن الحضور من المحافظين المتدينين سواء من المسيحيين أو اليهود، يدركون مدى خطورة هذا المشهد وعبادة صنم ذهبي.

وأضاف حسن في مداخلة مع برنامج (هاشتاج)، أن الناشطين لم يكتفوا بتلك المقارنة بل سادت أيضًا حالة من السخرية والطرافة والدعابة وشبّهوا ترمب بعدد من الشخصيات الكرتونية، وهذا كله تندر من قبل الليبراليين على مؤتمر المحافظين الذي يفترض أن يجمع القيادات الدينية لكنه أتى بالفعل المنهي عنه في كتبهم، وفق التغريدات.

وعن أهمية المؤتمر، قال مراسل الجزيرة مباشر إنه يأتي في وقت شديد الحساسية للحزب الجمهوري الذي يشهد حالة انقسام غير مسبوقة في تاريخه، وأشار إلى أحدث استطلاعات الرأي التي تظهر أن من يتزعم الحزب في تلك اللحظات هو دونالد ترمب بنسبة 81%.

وأضاف أن هذا مؤشر يدل على أن ترمب قد يأخذ تلك النسبة ويضمها إلى حزب جديد أو أنه سيقرر من الفائز المقبل في انتخابات التجديد النصفي للحزب بعد عامين أو أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

