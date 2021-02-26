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قهرت سرطان العظام وهي طفلة وتستعد لارتياد الفضاء (فيديو)

26/2/2021

تأمل هيلي أرسينو أن تبعث قصتها الأمل في نفوس الآخرين بعد أن نجت من سرطان العظام وهي طفلة وتستعد الآن للسفر إلى الفضاء.

وتعمل هيلي (29 عاما) مساعدةَ طبيب في مستشفى سان جود التعليمي للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي، وهو المستشفى نفسه الذي لعب دورا كبيرا في علاجها.

وتقول إنها تعمل في أفضل وظيفة في العالم لأنها تتعامل مع الأطفال المرضى بالسرطان.

وتضيف هيلي أنها تحمل شعورا كبيرا بالفضل والامتنان للمستشفى، إذ عولجت بعد اكتشاف إصابتها بنوع من سرطان العظام وهي في العاشرة من عمرها.

وستكون هيلي من بين 4 أفراد هم طاقم أول بعثة فضائية تجارية بالكامل في العالم عبر سفينة الفضاء (إنسبيريشن4) التابعة لشركة سبيس إكس.

وتقول “هذه البعثة تفتح باب السفر إلى الفضاء أمام أي إنسان وأعتقد أن هذا بحد ذاته سيعطي دافعا للناس ويبعث فيهم الكثير من الأمل”.

وتستهدف سبيس إكس -التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك- إتمام الرحلة في الربع الأخير من عام 2021 الجاري.

وسيكون غاريد أيزاكمان المدير التنفيذي في شركة (شيفت فور بيمنتس) قائدًا للرحلة وهو الذي اختار هيلي لتكون ضمن أفراد الطاقم، وستدور المركبة حول الأرض لعدة أيام قبل أن تعود ثانية.

وقالت هيلي إنها ستكون مسؤولة عن الجانب الطبي في الرحلة كما ستشارك في تجارب علمية خلال الرحلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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