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تسريب جديد.. عبد الله الشريف يحصل على سيناريو فيلم السرب (فيديو)

25/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202101:01 AM (مكة المكرمة)

أعلن الناشط المصري عبد الله الشريف حصوله على السيناريو الكامل لفيلم “السرب” الذي تنتجه شركة (سينرجي) المصرية.

وقال الشريف خلال تسجيل مصور على يوتيوب إنه حصل على سيناريو الفيلم كاملا من أحد العاملين في الفيلم.

وأضاف أنه نشر رابطا لنص الفيلم على حسابه على موقع فيسبوك.

وعاد الشريف وكتب على حسابه أنه تم حظر المنشور الذي يتضمن رابط سيناريو الفيلم.

وأثار فيلم السرب الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي المصرية بعد إعلان شركة (سينرجي) المقربة من المخابرات المصرية عن قرب عرضه في دور السينما.

ويتناول الفيلم الغارة الجوية التى نفذها الجيش المصري في مدينة درنة الليبية عام 2015، عقب مقتل 21 مصريًا على يد تنظيم الدولة.

وقوبل الإعلان عن فيلم السرب بحالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب بعض الناشطين بضرورة تسجيل بطولات الجيش الأبيض (أطباء مصر) والذين يحاربون من أجل الحد من تفشى فيروس كورونا، بينما حمل آخرون نظرة إيجابية للفيلم تشير إلى تجسيد ثأر الجيش من قتلة المصريين الـ21 والانتقام لهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

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