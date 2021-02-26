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اتفاقية كبرى.. قطر تورد الغاز إلى باكستان لعشر سنوات

قطر للبترول توقع اتفاقية لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي إلى باكستان
قطر للبترول توقع اتفاقية لتوريد 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي إلى باكستان
26/2/2021-|آخر تحديث: 26/2/202105:03 PM (مكة المكرمة)

وقّعت شركة قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع شركة النفط الباكستانية تزود بموجبها الشركة الحكومية الباكستانية بنحو 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وتبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الاستقبال الباكستانية ذات المستويات العالمية عام 2022، وتستمر حتى نهاية عام 2031، بموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها عشرة أعوام.

وقّع الاتفاقية في إسلام آباد سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والمدير والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الباكستانية المحدودة، بحضور عمران خان رئيس وزراء باكستان.

وقال سعد بن شريدة إن الاتفاقية ستمدد علاقة قطر الطويلة الأمد في توريد الغاز الطبيعي إلى باكستان، وتؤكد الالتزام بتلبية متطلبات باكستان من الغاز الطبيعي المسال.

وأكد أن الثقة الاستثنائية في إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال ستوفر لشركة النفط الحكومية الباكستانية المرونة المطلوبة وأمن الإمدادات لدعم نمو باكستان.

وقال” تتمتع باكستان بسوق غاز ونظام توزيع وطيدين، لذلك فهي تعد سوقا استراتيجيا مهما للغاز الطبيعي القطري ويشجعنا في هذا النمو الاستثنائي الذي تتمتع به باكستان وإمكاناتها الاقتصادية الممتازة، فضلاً عن إمكانية كونها واحدة من أسرع أسواق الغاز الطبيعي المسال نموا في العالم”.

يذكر أن باكستان تمتلك محطتين عاملتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وتستخدم المحطتان وحدات عائمة لتخزين وإعادة التحويل إلى غاز في ميناء قاسم في باكستان بالإضافة إلى عدد من المحطات الإضافية قيد الدراسة حاليا.

والاتفاقية الحالية، هي الثانية من نوعها بين الجهات المختصة في قطر وباكستان، حيث كانت قطر غاز قد وقعت عام 2016 اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة النفط الحكومية الباكستانية تقوم بموجبها بتزويد 3.75 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وبتوقيع اتفاق اليوم يرتفع مجموع كميات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى باكستان إلى 6.75 مليون طن سنويا.

كانت قطر للبترول قد أعلنت يوم الإثنين عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة “فيتول” العالمية تورد بموجبها 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء الشركة العالمية في بنغلاديش.

وذكرت الشركة في بيان أن عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال تبدأ العام الجاري، ما يمثل تأكيدًا على التزام دولة قطر المستمر بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية

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