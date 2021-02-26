توصيات جديدة بشأن لقاح فايزر.. ما هي؟

أصدرت هيئة طبية أمريكية توصية جديدة خاصة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا،مما يسمح بسهولة وصوله.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الخميس إنه يمكن تخزين اللقاح في مبردات عادية، خلافا لما كان سابقا بضرورة تخزينه في مبردات خاصة تحفظه في درجات حرارة منخفضة جدا.

وأضافت أن لقاحات فايزر المضادة لكوفيد-19 يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات الصيدليات العادية لمدة تصل إلى أسبوعين.

وتخفف هذه الخطوة من متطلبات الحفظ السابقة للقاح، التي كانت تتم في درجات حرارة شديدة الانخفاض تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر.

Today, FDA announced that it is allowing undiluted frozen vials of the Pfizer-BioNTech #COVID19 Vaccine to be transported and stored at conventional temperatures commonly found in pharmaceutical freezers for a period of up to two weeks. https://t.co/EXHKgpzAce pic.twitter.com/ECV6RYzAT2 — U.S. FDA (@US_FDA) February 25, 2021

وتأتي هذه التوصية بالموافقة بعد طلب تقدمت به شركة فايزر استنادا إلى أبحاثها ويتعلق باستقرار اللقاح تحت درجة حرارة أكثر دفئا.

وتساعد التوصية الجديدة الخاصة بدرجة الحرارة البديلة للنقل والتخزين في تخفيف أعباء شراء معدات تخزين فائقة التبريد وفي تسهيل توصيل اللقاح إلى المزيد من المواقع غير المجهزة بتلك المبردات.

وستقوم إدارة الغذاء والدواء بتحديث كتيب التعليمات الخاص بالعاملين في تقديم خدمة الرعاية الصحية بما يتوافق مع ذلك.

وتصل درجة التبريد في مبردات الصيدليات إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

نتائج اللقاحات الأوليَّة تبشِّر بوضع حد لجائحة فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

لقاح فايزر

يعتمد لقاح فايزر على تقنية “الحمض النووي الريبوزي المرسال”-ام آر أن آيه- الجديدة لتوصيل التعليمات الجينية إلى خلايا الإنسان لتكوين جزء من فيروس كورونا.

ويتم تغليف جزيئات “أم آر أن آيه” بمادة دهنية لحمايتها، مما يجعلها عرضة لأن تتحلل بسرعة أكبر من اللقاحات العادية إن لم يتم حفظها في درجات حرارة منخفضة للغاية.

لكن بمجرد إخراجها من درجة التجميد العالية يمكن تخزينها في درجة حرارة الثلاجة العادية التي تبلغ من 2 إلى 8 درجات مئوية لمدة تصل إلى خمسة أيام، بينما لا يمكن تركها في درجة حرارة الغرفة العادية أكثر من ساعتين.

أوربا قلقة .. وأمريكا مرتاحة

في ذات الشأن أكدت الولايات المتحدة الخميس أن حملتها للتلقيح “تقدمت أسابيع عدة” على المهلة التي حددتها لتطعيم المستهدفين في وقت حذر فيه رئيس المجلس الأوربي من أن “الأسابيع القليلة المقبلة ستظل صعبة في مجال اللقاحات.

وقال رؤساء دول وحكومات البلدان الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي في ختام قمتهم إن الوضع الوبائي يبقى خطيرا والسلالات المتحورة من الفيروس تشكل تحديات إضافية، داعين للحفاظ على القيود الصارمة.

وحذر رئيس المجلس الأوربي من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستبقى صعبة في مجال التطعيم، في حين أبدت رئيسة المفوضية تفاؤلا في تحقيق هدفها المتمثل في تطعيم 70% من سكان الاتحاد الأوربي البالغين بحلول نهاية الصيف.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ارتياحه لأن الولايات المتحدة “متقدمة عدة أسابيع” على المهل المحددة في برنامج التطعيم.

وقال بايدن “أنا هنا اليوم لأقول إننا وصلنا إلى منتصف الطريق بخمسين مليون جرعة في 37 يوما فقط منذ أن أصبحت رئيسا” وأضاف “هذا يتقدم على البرنامج بأسابيع عدة”.

وأكد بايدن مع ذلك على أن الوقت الآن غير مناسب لخفض التدابير الاحترازية داعيا الأمريكيين إلى مواصلة احترام إجراءات الوقاية.