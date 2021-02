توصيات جديدة بشأن لقاح فايزر.. ما هي؟

أصدرت هيئة طبية أمريكية توصية جديدة خاصة بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا،مما يسمح بسهولة وصوله.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الخميس إنه يمكن تخزين اللقاح في مبردات عادية، خلافا لما كان سابقا بضرورة تخزينه في مبردات خاصة تحفظه في درجات حرارة منخفضة جدا.

وأضافت أن لقاحات فايزر المضادة لكوفيد-19 يمكن تخزينها في درجة حرارة توفرها مبردات الصيدليات العادية لمدة تصل إلى أسبوعين.

وتخفف هذه الخطوة من متطلبات الحفظ السابقة للقاح، التي كانت تتم في درجات حرارة شديدة الانخفاض تتراوح بين 60 و80 درجة مئوية تحت الصفر.

Today, FDA announced that it is allowing undiluted frozen vials of the Pfizer-BioNTech #COVID19 Vaccine to be transported and stored at conventional temperatures commonly found in pharmaceutical freezers for a period of up to two weeks. https://t.co/EXHKgpzAce pic.twitter.com/ECV6RYzAT2

— U.S. FDA (@US_FDA) February 25, 2021