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وكالة الأدوية الأمريكية: جرعة واحدة من هذا اللقاح فعالة في مواجهة فيروس كورونا

لقاح جونسون أند جونسون (رويترز)
لقاح جونسون أند جونسون (رويترز)
24/2/2021

قالت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية إن لقاح “جونسون أند جونسون” آمن وفعال ضد فيروس كورونا من جرعة واحدة فقط.

ودرست الوكالة التجارب السريرية التي أجريت على نحو 40 ألف شخص في دول مختلفة.

وأكد خبراء الوكالة أن اللقاح فعال بنسبة 66% في الحيلولة دون الإصابة بأعراض متوسطة إلى حادة وفعال بنسبة 85% في الحالات الخطيرة جدا من المرض.

وتمهد هذه الخطوة الطريق للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح.

كما يعني هذا الأمر أن اللقاح يتمتع بميزتين كبيرتين فهو يعطى بجرعة واحدة ويخزن في ثلاجات عادية مما يسهل عملية التوزيع.

وتجتمع لجنة من الخبراء المستقلين التابعين للإدارة، يوم الجمعة المقبل، لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اللقاح من عدمه.

وعلى الرغم من أنها غير ملزَمة بالأخذ بنصيحة خبرائها، إلا أن إدارة الغذاء والدواء اتخذت نفس الخطوة عندما سمحت باستخدام لقاحي فايزر ومودرنا.

وقالت شركة جونسون آند جونسون الشهر الماضي إن لقاحها ثبتت فاعليته بنسبة 66% في الوقاية من عدة نسخ متحورة من كوفيد-19 في تجربة عالمية شملت ما يقرب من 44 ألف شخص.

وتفاوتت الفعالية من 72% في الولايات المتحدة إلى 66% في أمريكا اللاتينية و57% في جنوب أفريقيا التي انتشرت فيها نسخة جديدة من الفيروس.

وذكرت شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي”، الإثنين الماضي، أنها مستعدة للمساعدة في انتاج لقاح “جونسون أند جونسون” بمجرد حصوله على الموافقة.

وقالت الشركة في السابق إنها سوف تتيح منشآت مختلفة لشركة بيونتيك الألمانية لاستخدامها في انتاج نسختها من اللقاح، الذي طورته بالتعاون مع شركة فايزر الأمريكية.

وتقدمت “جونسون أند جونسون” بطلب إلى الاتحاد الأوربي للحصول على موافقته على لقاحها.

ومنح الاتحاد الأوربي موافقته بالفعل على لقاحات “فايزر/بيونتيك” ومودرنا وأسترازينيكا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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