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فقد البصر وأصيب بالشلل.. ناشط سوري: أصبت بـ27 رصاصة ولا زلت أطالب بالحرية (فيديو)

24/2/2021

قال الناشط السوري محمد قسوم إنه كان من الأوائل الذين شاركوا في الثورة السورية منذ بدايتها الأولى في مدينة حماة.

وأضاف قسوم للجزيرة مباشر أن قوات الأمن التابعة للنظام أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين حيث قتلت الكثير من الشباب الأبرياء واعتقال الآلاف.

وأوضح أنه أثناء تحركاته في مدينة حماة لترتيب مسيرات شعبية وسلمية ضد النظام، تم رصده ونصب جيش النظام كمينا شارك فيه 50 جنديا وأطلقوا عليه 27 رصاصة أصابته في مناطق متفرقة من جسده حيث فقد البصر وإحدى كليتيه وتم قص جزء من كبده وأصيب بالشلل.

وتابع “حتى بعد الإصابة، عمل النظام على التضييق على تحركاتي وعميات الاستشفاء التي كنت أخضع لها في صوران”.

وشدد قسوم “كانوا يريدون اعتقالي حتى وأنا مصاب في مناطق مخنلفة من جسمي، لكني عدت للحياة بفضل مجموعة من الأطباء السوريين الذين ساعدوني هنا في أعزاز”.

وأضاف قسوم أنه تعرض في وقت سابق للاعتقال من قبل قوات النظام السوري وتلقى الكثير من أنواع التعذيب بمعية أبناء الشعب السوري من أطباء ومدرسين وطلاب.

وقال “تعذبت كثيرا من قبل النظام لأني كنت مطلوبا أمنيا، وقضيت نحو 21 شهرا في مراكز اعتقال متفرقة”.

وشدد قسوم على قوات الجيش والأمن في سوريا حولت مدن حماة وصوران وحلب إلى تكنات عسكرية، وشرعت في التضيق على سكان المدينة ليلا ونهار خشية خروج مظاهرات جديدة تطالب برحيل بشار الأسد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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