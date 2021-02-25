مشروع قطري أوربي لحل أزمة الكهرباء في غزة

تعهدت قطر بتوفير 60 مليون دولار والاتحاد الأوربي بعشرين مليون يورو (24 مليون دولار)، لتمويل أنبوب غاز من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء بقطاع غزة، وفق بيان صدر عن رئاسة الوزراء الفلسطينية.

ووفق البيان، جاء التعهد القطري الأوربي خلال اجتماع افتراضي، عقد الأربعاء، ضم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ورئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي وممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين سفين بورغسدورف.

وشدّد اشتية في البيان على أهمية المشروع “الذي يهدف لنقل الغاز إلى قطاع غزة من إسرائيل لتزويد محطة توليد الكهرباء في القطاع، بما يسهم في توفير قدرة كهربائية أعلى، وانتظام للتيار في قطاع غزة، وحل مشكلة الكهرباء في غزة جذريًا”.

وثمّن اشتية تعهد دولة قطر الذي يغطي مد الأنبوب داخل إسرائيل، والاتحاد الأوربي الذي يغطي الجزء الواصل بين حدود القطاع ومحطة الكهرباء، كما ناقش مع المسؤولين القطريين والأوربيين خلال الاجتماع خطط تطوير محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة وتحويلها للعمل على الغاز، بحسب البيان، وقال اشتية إن تنفيذ المشروع “بانتظار الرد النهائي من الجانب الإسرائيلي”.

ومحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة تعمل بالديزل مرتفع التكلفة، وتزود القطاع بنحو 60 ميغاوات فقط، من أصل 140 ميغاوات طاقتها الإنتاجية كاملة.

ويعاني قطاع غزة -الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة- من عجز كبير في إمدادات الكهرباء منذ سنوات، وتبلغ حاجته نحو 500 ميغاوات يتوفر نصفها فقط، 120 ميغاوات منه تستورد من إسرائيل، ويُعتمد على جدول وصل تيار مقلص يتراوح بين 6 إلى 8 ساعات يوميًّا.