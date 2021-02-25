كورونا.. مودرنا تعلن جاهزية لقاحها ضد سلالة خطيرة ودراسة جديدة لفايزر هذه نتائجها

تبذل دول العالم جهودًا مكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر أواخر عام 2019، وأودى بحياة الآلاف وغيّر حياة البشر حول العالم وأدى لخسائر اقتصادية بمليارات الدولارات بسبب القيود والإغلاق.

وفي أنحاء العالم تعوّل الحكومات على اللقاحات في محاولة للقضاء على الجائحة التي أسفرت عن أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وفي هذا الشأن أظهرت أول دراسة واقعية كبيرة للقاح شركتي (فايزر-بيونتيك) أن اللقاح فعال بدرجة كبيرة في منع الإصابة بمرض فيروس كورونا في لحظة يمكن أن تكون فارقة بالنسبة لبلدان تتوق لإنهاء إجراءات العزل والإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد.

وجاءت معظم البيانات عن فاعلية كوفيد-19 حتى الآن من تجارب سريرية أجريت في ظروف محكومة، ما يبقي على قدر من عدم اليقين فيما يتعلق بكيفية ترجمة نتائج هذه التجارب على أرض الواقع.

وأوضحت الدراسة أن التطعيم بجرعتين من لقاح فايزر قلل الحالات التي تظهر عليها أعراض المرض بنسبة 94% في جميع الفئات العمرية، كما قلل حالات الإصابة الشديدة بنفس النسبة تقريبًا.

كما أظهرت الدراسة أن تلقي جرعة واحدة كان فعالًا بنسبة 57% في الحماية من حالات العدوى بعد أسبوعين، بحسب تقرير مجلة (نيو إنغلاند) للطب، أمس الأربعاء.

وكانت نتائج الدراسة، قريبة من نتائج تجارب سريرية أجريت العام الماضي ووجدت أن تلقي جرعتين من اللقاح فعال بنسبة 95%.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن اللقاح، الذي طورته شركة فايزر الأمريكية وشركة بايونتيك الألمانية، فعال في الوقاية من سلالة فيروس كورونا التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا.

ولم يسلط البحث الضوء على فعالية لقاح فايزر بالنسبة لسلالة منتشرة حاليًا في جنوب أفريقيا وتقلصت أمامها كفاءة لقاحات أخرى.

لقاح خاص بسلالة جنوب أفريقيا

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مودرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أن جرعات من لقاحها الجديد الذي يستهدف سلالة جنوب أفريقيا تم إرسالها إلى المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة لإجراء التجارب.

وتعد سلالة جنوب أفريقيا من بين أكثر طفرات الفيروس الحالية خطرًا، إذ إنها قادرة على تجنب الأجسام المضادة التي تستهدف السلالات الأقدم من فيروس كورونا.

ويعني ذلك أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة القديمة هم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى، كما أظهرت الأبحاث أن هذه السلالة قلّلت جزئيًا من حماية الأجيال الحالية من اللقاحات.

وفي وقت أظهرت التجارب الأولية أن لقاح مودرنا الأصلي “أم أر أن آيه-1273” يبقى فعّالًا ضد السلالات الجديدة، قالت الشركة إنها تسعى لتطوير لقاح خاص بهذه السلالات كجزء من استراتيجيات عديدة.

ومن بين هذه أن يتم استخدام لقاح مرشّح خاص ضد سلالة جنوب أفريقيا كمعزز للحماية، أو أن تستخدم الشركة لقاحًا معزّزًا يجمع بين اللقاح القديم وذلك المخصص للسلالة الجديدة لخلق منتج من المزيج الجديد.

وتأتي أيضًا من ضمن ذلك، فكرة أخرى يتم النظر فيها وهي أن يتلقّى المستهدفون جرعة ثالثة من اللقاح الكلاسيكي لرفع مستوى مناعتهم.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الشركات التي تطوّر لقاحات مخصصة للسلالات الجديدة لا تحتاج لعملية طويلة ومعقّدة لنيل تراخيص اللقاحات الأساسية.

لقاح جونسون آند جونسون.. قريبًا

وتتعزز ترسانة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم قريبًا مع منتج جديد بعد تأكيد السلطات الأمريكية أمس الأربعاء فاعلية لقاح جونسون أند جونسون الذي يعطى بجرعة واحدة ويشمل السلالات المتحورة.

وكان ذلك محل ترقب في العالم لأن اللقاح يتمتع بميزتين كبيرتين على الصعيد اللوجستي فهو مكون من جرعة واحدة ويخزن في برادات عادية ما يسهل توزيعه.

وسجل اللقاح في تجارب سريرية على نطاق واسع فعالية ضد الحالات الخطرة بنسبة 85.9% في الولايات المتحدة و81.7% في جنوب أفريقيا، فيما سجل نسبة 87.6% بالبرازيل.

ودرست الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بشكل مستقل التجارب السريرية التي جريت على نحو 40 ألف شخص في دول ومختلفة ونشرت سلسلة من الوثائق قبل يومين من اجتماع لجنتها الاستشارية للبحث في الترخيص للقاح بشكل عاجل في الولايات المتحدة.

وفي جنوب أفريقيا التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة في العالم تعطي لقاح جونسون أند جونسون، أعلن وزير المالية تخصيص مبلغ 568 مليون يورو لبرنامج التلقيح.

وتعتزم الحكومة تلقيح ثلثي السكان البالغ عددهم 59 مليون شخص بحلول نهاية العام الحالي.

كوفاكس يصل غانا

وفي أفريقيا أيضا تلقت غانا أمس الأربعاء أول شحنة عالمية للقاحات بتمويل من آلية كوفاكس المخصصة للبلدان الفقيرة.

وأعلنت كوفاكس التي أطلقت في أبريل/نيسان الماضي أنها تخطط لإيصال ملياري لقاح لأعضائها بحلول نهاية العام.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” التي قامت بتنظيم الشحنة من بومباي الى أكرا في بيان مشترك مع منظمة الصحة العالمية “يسرنا أن غانا أصبحت أول دولة تتلقى لقاحات كورونا من آلية كوفاكس”.