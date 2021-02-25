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غضب واحتجاجات إثر مقتل مواطن مصري على يد شرطي جنوبي البلاد (فيديو)

25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202108:31 PM (مكة المكرمة)

شيع مصريون في محافظة المنيا، جنوب القاهرة، جثمان مواطن قتل طعنا على يد شرطي الأربعاء.

وقال شهود عيان إن القتيل عادل لطفي (31 عاما) طالب أمين الشرطة أيمن سليم بدفع مستحقات مالية، لكن الأخير رفض وهدده بالقتل.

وكتب عماد شقيق الشاب المقتول على فيسبوك أن شقيقه قتل بدم بارد وأن العائلة لن تقيم عزاء لشقيقه حتى إعدام أمين الشرطة المتهم.

وطالب المشيعون الذين جابوا شوارع المنيا بالقصاص من القاتل ورددوا شعارات غاضبة تطالب بمحاسبة الجاني.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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