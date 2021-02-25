نبيل شعث للجزيرة مباشر: أبو مازن سيتقبل قرار فتح بشأن اختيار مرشحها لانتخابات الرئاسة (فيديو)

قال نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الرئيس سيتقبل أي قرار تتخذه حركة فتح بشأن مرشحها في انتخابات الرئاسة المقررة في شهر يوليو/تموز المقبل.

وأوضح في لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر أن اللجنة المركزية هي من ستحدد مرشح الحركة سواء كان الرئيس أبو مازن أو القيادي الأسير مروان البرغوثي.

وقال شعث إنه يخشى أن تتدخل إسرائيل لمنع الفلسطينيين في القدس المحتلة وأماكن أخرى في الضفة الغربية من المشاركة في الانتخابات.

وأضاف شعث أن الحوارات التي أجرتها الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة كانت إيجابية، وأوضح أن تلك الحوارات تؤسس لمرحلة جديدة لأن هناك توافقا كاملا بين الفصائل بشأن المصالحة والديمقراطية والانتخابات.

وبشأن الانتخابات التشريعية، قال إنه يفضل أن تكون هناك قائمة لحركة فتح وأخرى لحماس لكن في النهاية لا بد من تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ومن المقرر عقد الانتخابات التشريعية، في مايو/أيار المقبل، ثم الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو، ومن بعدها انتخابات المجلس الوطني في نهاية شهر أغسطس/آب القادم.