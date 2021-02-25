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شاهد: متسابق يحطم محتويات الاستوديو بعد خسارته في أحد البرامج

فقد المتسابق السيطرة على أعصابه وشرع برمي كوب زجاجي على أحد المتسابقين الآخرين (مواقع التواصل)
فقد المتسابق السيطرة على أعصابه وشرع برمي كوب زجاجي على أحد المتسابقين الآخرين (مواقع التواصل)
25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202104:09 PM (مكة المكرمة)

في مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ألقى متسابق في برنامج ألعاب أيسلندي، كوب ماء زجاجي وضرب منصته فطرحها أرضًا بعد خسارته أمام الفريق الآخر خلال التصوير.

وفي المقطع يتفاعل المتسابق مع الفريق الآخر الذي يجيب عن سؤال بشكل صحيح، إلا أنه لم يأخذ الأمر على نحو جيد، إذ ألقى بكوب الماء الخاص به على المتسابقين الآخرين قبل أن يضرب بقبضته المنصة التي كان يقف خلفها في غضب شديد.

وفي الوقت الذي كانت مضيفة البرنامج تحاول فيه استئناف المسابقة، سمع المتسابقون الآخرون والجمهور صوت تحطيم أشياء ورميها خلف الكواليس.

وحظي الفيديو بكثير من ردود الفعل عبر الإنترنت، إذ ترجم أحد مستخدمي تويتر الحوار، مما أوضح أن رد فعل المتسابق جاء بعد أن أجاب الفريق الآخر عن  السؤال بشكل صحيح قبل فريقه بـ “جزء من الثانية” فقط.

وبرنامج المسابقات هذا هو تحدٍ بين الجامعات والمدارس يتنافس فيه فريقان من طلاب المدارس الثانوية أو الكليات ضد بعضهم  بعضا من خلال الإجابة عن  الأسئلة، ويلعب فريقان في كل حلقة ثم تُجرى تصفيات لتحديد الفائز.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية

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