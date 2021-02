شاهد: متسابق يحطم محتويات الاستوديو بعد خسارته في أحد البرامج

في مقطع فيديو متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ألقى متسابق في برنامج ألعاب أيسلندي، كوب ماء زجاجي وضرب منصته فطرحها أرضًا بعد خسارته أمام الفريق الآخر خلال التصوير.

وفي المقطع يتفاعل المتسابق مع الفريق الآخر الذي يجيب عن سؤال بشكل صحيح، إلا أنه لم يأخذ الأمر على نحو جيد، إذ ألقى بكوب الماء الخاص به على المتسابقين الآخرين قبل أن يضرب بقبضته المنصة التي كان يقف خلفها في غضب شديد.

Iceland has quiz show "Gettu betur", a bit like a high school version of #UniversityChallenge 🇮🇸

Broadcast live on Icelandic TV, it's most unsettling scene I've seen on a quiz.

I don't know context, but it shows quizzing on national TV can bring extreme pressure. #Gettubetur pic.twitter.com/gNrTk7cklt

— Bobby Seagull (UK Libraries Champion @CILIPinfo) (@Bobby_Seagull) February 20, 2021