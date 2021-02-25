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عريضة تطالب بالإفراج عن الصحفي المصري هشام عبد العزيز (فيديو)

24/2/2021

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة موجهة للسلطات المصرية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي هشام عبد العزيز المعتقل منذ عام 2019.

وقالت العريضة إن هشام معتقل منذ أكتر من 600 يوم رغم قرار إخلاء سبيله على ذمة قضيته رقم 1365 لعام 2018 حصر أمن دولة.

وذكرت العريضة أن هشام أصيب بالغلوكوما أو المياه الزرقاء في كلتا عينيه ويعاني من ارتفاع في ضغط العين مما يسبب إعتاما في القرنية وعدم وضوح للرؤية. وأوضحت أنه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد بصره.

وقالت العريضة إن هشام يعاني أيضا من تكلس في عظمة الركاب بالأذن الوسطي مما يؤثر على القدرة على السمع.

ودعا الناشط الحقوقي هيثم غنيم في لقاء مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر إلى مواصلة الضغط بشكل فعال على النظام المصري من أجل الإفراج عن هشام.

وقال غنيم إن النظام المصري لن يستفيد أي شيء من استمرار سجن هشام، متسائلا عما إذا كان النظام المصري سيتحمل التبعات الدولية إذا أصيب هشام بضرر داخل سجنه.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استنكرت استمرار اعتقال الصحفي المصري هشام عبد العزيز رغم تدهور حالته الصحية.

وأشارت في بيان إلى أن استمرار اعتقاله وتلفيق قضايا جديدة له يأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من قبل النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل لإلزام السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفي المعتقل هشام عبد العزيز وتمكينه من استكمال علاجه بشكل عاجل.

واعتُقل هشام البالغ من العمر 43 عامًا في يونيو/ حزيران 2019 بعد عودته لقضاء إجازته السنوية في مصر وذلك على ذمة القضية رقم 1365 للعام 2018 أمن دولة، ثم أعيد تدويره على ذمة القضية رقم 1956 للعام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر

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