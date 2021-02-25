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ساندرز يهاجم نتنياهو لمنعه لقاح كورونا عن الفلسطينيين

السياسي الأمريكي بيرني ساندرز (رويترز)
السياسي الأمريكي بيرني ساندرز (رويترز)
25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202109:26 PM (مكة المكرمة)

هاجم السياسي الأمريكي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديمه كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى دول بعيدة، فيما يعاني الفلسطينيون من نقص اللقاحات.

وقال السيناتور الأمريكي إن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسكان الخاضعين لها.

وكشفت قناة كان الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن نية إسرائيل منح عدد من الدول لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل مجاني مقابل نقل سفارات تلك الدول إلى القدس.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن هناك خمس دول على الأقل ستتلقى آلاف اللقاحات التي أنتجتها شركة موديرنا من دون مقابل من الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت مراسلة قناة كان أن نتنياهو ومحيطه المقرب فقط هو من يعلم بهذا الاتفاق والذي ستحصل بموجبه كل من الهندوراس وغواتيمالا والتشيك والمجر على تلك الهدية الثمينة من إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن مخزون لقاحات شركة موديرنا الأمريكية لدى إسرائيل أكثر مما تحتاجه إسرائيل وستقدمها كمساعدات رمزية، في حين أنه لا يمانع من إحضار مزيد من لقاحات شركتي فايزر وموديرنا إذا ما احتاج الأمر.

المصدر : الجزيرة مباشر

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