ساندرز يهاجم نتنياهو لمنعه لقاح كورونا عن الفلسطينيين

هاجم السياسي الأمريكي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديمه كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى دول بعيدة، فيما يعاني الفلسطينيون من نقص اللقاحات.

وقال السيناتور الأمريكي إن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسكان الخاضعين لها.

As the occupying power, Israel is responsible for the health of all the people under its control. It is outrageous that Netanyahu would use spare vaccines to reward his foreign allies while so many Palestinians in the occupied territories are still waiting. https://t.co/kx4qFPtRQl — Bernie Sanders (@SenSanders) February 24, 2021

وكشفت قناة كان الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، عن نية إسرائيل منح عدد من الدول لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل مجاني مقابل نقل سفارات تلك الدول إلى القدس.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن هناك خمس دول على الأقل ستتلقى آلاف اللقاحات التي أنتجتها شركة موديرنا من دون مقابل من الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت مراسلة قناة كان أن نتنياهو ومحيطه المقرب فقط هو من يعلم بهذا الاتفاق والذي ستحصل بموجبه كل من الهندوراس وغواتيمالا والتشيك والمجر على تلك الهدية الثمينة من إسرائيل.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن مخزون لقاحات شركة موديرنا الأمريكية لدى إسرائيل أكثر مما تحتاجه إسرائيل وستقدمها كمساعدات رمزية، في حين أنه لا يمانع من إحضار مزيد من لقاحات شركتي فايزر وموديرنا إذا ما احتاج الأمر.