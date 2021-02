ساندرز يهاجم نتنياهو لمنعه لقاح كورونا عن الفلسطينيين

هاجم السياسي الأمريكي بيرني ساندرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديمه كميات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى دول بعيدة، فيما يعاني الفلسطينيون من نقص اللقاحات.

وقال السيناتور الأمريكي إن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية للسكان الخاضعين لها.

As the occupying power, Israel is responsible for the health of all the people under its control. It is outrageous that Netanyahu would use spare vaccines to reward his foreign allies while so many Palestinians in the occupied territories are still waiting. https://t.co/kx4qFPtRQl

— Bernie Sanders (@SenSanders) February 24, 2021