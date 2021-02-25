“ثورة طلاب الجامعات يوم 27”.. حشد إلكتروني لانتفاضة جديدة في مصر

بعد نحو أسبوعين من مناشدات طلاب الجامعات المصرية وذويهم المسؤولين استئناف الدراسة من بعد خوفا من مخاطر كورونا، دون جدوى أو استجابة تصدر اليوم وسم جديد على المنصات المصرية يتحدث عن “ثورة بالجامعات”.

وكان وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار أعلن استئناف الدراسة بالجامعات يوم السبت 27 فبراير/شباط القادم، فأطلق ناشطون اليوم وسم (#ثورة طلاب الجامعات يوم 27) ليتصدر قائمة التفاعلات خلال الساعات الأخيرة على موقع تويتر في مصر.

ودشن الطلاب عدة وسوم على مدار الأسابيع الماضية للتعبير عن قلقهم الشديد إزاء استئناف الدراسة وعقد الامتحانات بالجامعات رغم استمرار تفشي فيروس كورونا، وتصدرت هذه الوسوم المنصات أيضًا وأبرزها (#أرجوك ياريس الطلاب هتموت)، و(#أنقذ طلاب الجامعات يا مدبولي)، و(#مصر تضحي بالطلاب).

#ثوره_طلاب_الجامعات_يوم_27

they are dealing with the wrong generation! pic.twitter.com/spRv2cIKKg — عفافه أحمد (@Afafe_2000) February 25, 2021

واليوم عبر الطلاب عن غضبهم الشديد من عدم الالتفات إلى مطالبهم وقالوا إن الوزراء يحرصون على عقد اجتماعاتهم افتراضيًا منذ بداية الازمة وحتى الأن، ولا يكترثون لصحة الطلاب بإصرارهم على استئناف الدراسة بالجامعات ميدانيًا رغم التكدس المعروف داخل قاعات المحاضرات بالكليات والجامعات المصرية المختلفة.

لازم تكون قد كلمة ثورة لو مش قدها ومش هتنزل متشاركش ! اللي هيقوللي ما احنا كدا هنتجمع وهيحصل اختلاط هقوللو احنا بقالنا اسبوعين مفيش حد بيسمعلنا ! ف الهاشتاج دا للرجال فقط .#ثوره_طلاب_الجامعات_يوم_27 — Ziad 3mad (@Ziad3mad4alabi) February 25, 2021

وكانت وزارة التعليم العالي نفت، في بيان الثلاثاء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.

وقال الوزير في تصريحات سابقة أن الإجراءات الوقائية تُجرى في كل الجامعات على غرار ما طُبق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي.

مش انتوا عاملين امتحانات بإجراءات احترازيه طب احنا نعمل ثوره بإجراءات احترازيه الى معايا يحط للاف #ثورة_طلاب_الجامعات_يوم_27#ثوره_طلاب_الجامعات_يوم_27 pic.twitter.com/fRa3K0HlsF — Mahmoud Hussein (@Mahmoud07282875) February 25, 2021

الحالات بتزيد والموضوع بقا خطر وخصوصا اننا داخلين علي اكتر فترة صعبة ف كورونا #ثوره_طلاب_الجامعات_يوم_27 — آآلمزين (@QXTW2fuYeqYh0eK) February 25, 2021

يوم 27 هننزل و هنقو لا لنظام خارج تصنيف التعليم بيحاول يداري فشلو ب انو يضحي بينا يارب ميكونش اخيرنا هشتاج ع ابلكيشن#ثوره_طلاب_الجامعات_يوم_27 — mazidga (@mazidga) February 25, 2021