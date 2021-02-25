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“ثورة طلاب الجامعات يوم 27”.. حشد إلكتروني لانتفاضة جديدة في مصر

دعوة إلى ثورة بالجامعات المصرية بعد قرار استئناف الدراسة في ظل تفشي كورونا (مواقع التواصل)
دعوة إلى ثورة بالجامعات المصرية بعد قرار استئناف الدراسة في ظل تفشي كورونا (مواقع التواصل)
25/2/2021-|آخر تحديث: 25/2/202102:13 PM (مكة المكرمة)

بعد نحو أسبوعين من مناشدات طلاب الجامعات المصرية وذويهم المسؤولين استئناف الدراسة من بعد خوفا من مخاطر كورونا، دون جدوى أو استجابة تصدر اليوم وسم جديد على المنصات المصرية يتحدث عن “ثورة بالجامعات”.

وكان وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار أعلن استئناف الدراسة بالجامعات يوم السبت 27 فبراير/شباط القادم، فأطلق ناشطون اليوم وسم (#ثورة طلاب الجامعات يوم 27) ليتصدر قائمة التفاعلات خلال الساعات الأخيرة على موقع تويتر في مصر.

ودشن الطلاب عدة وسوم على مدار الأسابيع الماضية للتعبير عن قلقهم الشديد إزاء استئناف الدراسة وعقد الامتحانات بالجامعات رغم استمرار تفشي فيروس كورونا، وتصدرت هذه الوسوم المنصات أيضًا وأبرزها (#أرجوك ياريس الطلاب هتموت)، و(#أنقذ طلاب الجامعات يا مدبولي)، و(#مصر تضحي بالطلاب).

واليوم عبر الطلاب عن غضبهم الشديد  من عدم الالتفات إلى مطالبهم وقالوا إن الوزراء يحرصون على عقد اجتماعاتهم افتراضيًا منذ بداية الازمة وحتى الأن، ولا يكترثون لصحة الطلاب بإصرارهم على استئناف الدراسة بالجامعات ميدانيًا رغم التكدس المعروف داخل قاعات المحاضرات بالكليات والجامعات المصرية المختلفة.

وكانت وزارة التعليم العالي نفت، في بيان الثلاثاء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.

وقال الوزير في تصريحات سابقة أن الإجراءات الوقائية تُجرى في كل الجامعات على غرار ما طُبق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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