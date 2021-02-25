ألمانيا تحظر جماعة تطلق على نفسها “توحيد برلين”

أعلنت الشرطة الألمانية أن السلطات الأمنية في مدينتي برلين وبراندنبورغ داهمت مواقع متعددة في المدينتين على خلفية حظر نشاط جماعة سلفية في برلين.

وقالت إدارة الشؤون الداخلية بمجلس بلدية برلين إنها حظرت نشاط جماعة سلفية يُطلق عليها اسم “جماعة برلين”، كما تعرف أيضا باسم “توحيد برلين”.

وقالت صحيفة (تاجشبيغل) الألمانية إن الجماعة تشيد بقتال تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت ودعت في وقت سابق لقتل اليهود، مضيفة أن هناك إجراءات لمقاضاة عدد من أفرادها.

وتابعت الصحيفة أن الجماعة لها صلات بأنيس العمري، وهو تونسي فشل في الحصول على حق اللجوء في ألمانيا، وسرق شاحنة وقادها وسط جموع في سوق مزدحمة بعيد الميلاد مما أسفر عن مقتل 12 شخصا في 2016.

وجاء في تقرير للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية في ألمانيا، أنه يوجد في ألمانيا منذ أبريل/نيسان 2018 نحو 26 ألفًا من المنتمين لجماعات سلفية.

وأضاف التقرير أن عدد الإسلاميين الذين يشكلون تهديدًا حقيقيا هم قلة، في حين أن القادرين منهم على تنفيذ هجوم إرهابي لا يتجاوز 800 شخص فقط نصفهم خارج الدولة و150 آخرين في السجن.

يذكر أن الاعتداءات ضد المسلمين في ألمانيا تصاعدت خلال عام 2020، وسُجلت أكثر 900 جريمة ذات دوافع معادية للإسلام، وفق تصريح لوزارة الداخلية الألمانية.