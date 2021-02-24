وسيم يوسف يثير جدلا على مواقع التواصل بسبب “كلوب هاوس” (فيديو)

عاد الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف إلى إثارة الجدل مجددا على منصات التواصل من خلال إشادته بتطبيق كلوب هاوس في مواجهة أفكار من سماهم “المتطرفين”.

وكتب وسيم عبر حسابه في تويتر “سبقنا المتطرفون لجميع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ونشروا أفكارهم الإجرامية بين الشباب، والآن شباب الوطن سبقوهم للكلوب هاوس يجادلونهم ويقيمون عليهم الحجة، فخرج لنا شباب واع ومتفتح ويستطيع قمع شبهات المتطرفين بالحجة والدليل. شكرا لكم شباب الوطن فأنتم الأمان”.

سبقنا المتطرفون لجميع وسائل التواصل الاجتماعي كـ #الفيس_بوك و #تويتر ونشروا أفكارهم الاجرامية بين الشباب، والأن شباب الوطن سبقوهم للـ #Clubhouse ويجادلونهم ويقيمون عليهم الحجة، فخرج لنا شباب واع ومتفتح ويستطيع قمع شبهات المتطرفين بالحجة والدليل

شكرا لكم شباب الوطن فأنتم الأمان — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) February 22, 2021

أثارت وجهة نظر الداعية الإماراتي في التطبيق الجديد ردود فعل واسعة على مواقع التواصل ورأى كثيرون أن وسيم يتعمد إثارة الجدل بين الحين والآخر كي يبقى ظاهرا على الساحة رغم انتهاء دوره.

وكتب المدون السعودي عبد الوهاب القحطاني “من يسمع كلامك ويقرأ تغريداتك يظن أنك المتحدث الرسمي لدولة الإمارات الشقيقة. في الإمارات رجال يتكلمون ويدافعون عنها فمتى ينتبه أهل الإمارات منك”؟

فرد عليه مدون إماراتي قائلا “نحن منتبهون منه الحمد لله. كانت له أدوار في برامج تلفزيونية وإذاعية وكان خطيب مسجد الشيخ زايد. والحمد لله تم إعفاؤه من كل شيء”.

وكتب مصطفى متهكما “معركة برامج التواصل الاجتماعي إخراج وسيم يوسف”.

وطلب مغردون من وسيم يوسف أن يشرح من هم هؤلاء “المتطرفون” من وجهة نظره وتساءل أحدهم “هل هم الذي لا يقبلون الصلح مع الصهاينة”؟

ورد عليه آخر “سوف آخذ بنصيحتك وأبدأ بالحذر منك”!

حبذا لو تشرح للناس من هم المتطرفون

هل هم الذين لا يقبلون الصلح مع الصهاينة — محمود عزام أبو أرغد (@amamma20012004) February 23, 2021

سوف آخذ بنصيحتك وأبدأ بالتحذير منك! — اِحْمَدْ بْن بَهُجَتْ الْعِرَاقِيِّ (@alsalafe23) February 22, 2021