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وسيم يوسف يثير جدلا على مواقع التواصل بسبب “كلوب هاوس” (فيديو)

الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)
الداعية الإماراتي وسيم يوسف (مواقع التواصل)
24/2/2021

عاد الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف إلى إثارة الجدل مجددا على منصات التواصل من خلال إشادته بتطبيق كلوب هاوس في مواجهة أفكار من سماهم “المتطرفين”.

وكتب وسيم عبر حسابه في تويتر “سبقنا المتطرفون لجميع وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر ونشروا أفكارهم الإجرامية بين الشباب، والآن شباب الوطن سبقوهم للكلوب هاوس يجادلونهم ويقيمون عليهم الحجة، فخرج لنا شباب واع ومتفتح ويستطيع قمع شبهات المتطرفين بالحجة والدليل. شكرا لكم شباب الوطن فأنتم الأمان”.

أثارت وجهة نظر الداعية الإماراتي في التطبيق الجديد ردود فعل واسعة على مواقع التواصل ورأى كثيرون أن وسيم يتعمد إثارة الجدل بين الحين والآخر كي يبقى ظاهرا على الساحة رغم انتهاء دوره.

وكتب المدون السعودي عبد الوهاب القحطاني “من يسمع كلامك ويقرأ تغريداتك يظن أنك المتحدث الرسمي لدولة الإمارات الشقيقة. في الإمارات رجال يتكلمون ويدافعون عنها فمتى ينتبه أهل الإمارات منك”؟

فرد عليه مدون إماراتي قائلا “نحن منتبهون منه الحمد لله. كانت له أدوار في برامج تلفزيونية وإذاعية وكان خطيب مسجد الشيخ زايد. والحمد لله تم إعفاؤه من كل شيء”.

وكتب مصطفى متهكما “معركة برامج التواصل الاجتماعي إخراج وسيم يوسف”.

وطلب مغردون من وسيم يوسف أن يشرح من هم هؤلاء “المتطرفون” من وجهة نظره وتساءل أحدهم “هل هم الذي لا يقبلون الصلح مع الصهاينة”؟

ورد عليه آخر “سوف آخذ بنصيحتك وأبدأ بالحذر منك”!

المصدر : الجزيرة مباشر

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