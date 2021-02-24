هيئة الدواء المصرية تمنح ترخيصا طارئا للقاحين مضادين لكورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتنيك V وأسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وقال محمود ياسين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية إن اللقاحين مرا بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف أن عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية بلغ 4 لقاحات، وذلك بعد منح الترخيص الطارئ سابقًا للقاحي سينوفارم وكوفيشيلد/أسترازينيكا، وأن هيئة الدواء تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.

🔴#عاجل | هيئة الدواء المصرية تعلن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222" للوقاية من فيروس #كورونا 🇪🇬😷#TeNTV pic.twitter.com/M0WjMMGTe7 — TeN TV (@TeNTVEG) February 24, 2021

وفي السياق، أعلنت مصر تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيانها اليومي، أمس الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 179 ألفًا 407 حالات، من بينهم 10 آلاف و446 وفاة، وارتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 138 ألفًا و683 متعاف.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة 112 مليونًا و777 ألفًا و18 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و499 ألفًا و190 مصابًا، في حين تعافت 88 مليونًا و332 ألفًا و46 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.