“لا للواسطة” يتصدر في لبنان بعد تلقي برلمانيين لقاح كورونا (فيديو)

اشتعلت مواقع التواصل غضبا في لبنان إثر تداول أنباء عن تلقي عدد من نواب البرلمان اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتصدر وسم (#لا للواسطة) للتأكيد على وجوب التزام الجميع بدورهم وتلقيح الفئات الأكثر حاجة أولا.

وكانت قد نقلت وسائل إعلام لبنانية عن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر حصول 16 نائبا على اللقاح في وجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني.

وأكد ضاهر أن أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح معلنة على الصفحة الرسمية وأنهم تلقوا اللقاح حسب الفئة العمرية وقد حان دورهم.

وإثر هذه الأنباء حذر البنك الدولي من احتمال تجميد الأموال المخصصة للقاحات في لبنان حال تأكد البنك من الخروقات التي سجلت مؤخرا.

وكتب المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار عبر تويتر “هذا لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع البنك الدولي وسوف نسجل الانتهاك للشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف. على الجميع التسجيل وانتظار دورهم”!

وأضاف “عند تأكيد هذا الانتهاك قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم الجهود الاستجابة لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان! أناشد الجميع -وأعني الجميع- بغض النظر عن مناصبهم أن يسجلوا وينتظروا دورهم.

This is not in line with the national plan agreed with @WorldBank and we would record it breach of terms and conditions agreed with us for fair and equitable vaccination. Everyone has to register and wait for their turn! #nowasta @dr_ar_bizri @Hamad_hassan20

