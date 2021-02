شاهد: اللحظات الأخيرة في حياة امرأة حامل اتهم زوجها بدفعها من أعلى جبل

أظهرت لقطات مصورة انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع اللحظة المروعة لإلقاء امرأة الحامل اتهم زوجها بدفعها من حافة منحدر لتلقى حتفها.

وأُلقي القبض على هاكان أيسال (40 عامًا) بتهمة قتل زوجته سمرا (32 عامًا) وطفلهما الذي لم يولد بعد، أثناء قضاء عطلة في وادي الفراشة في مدينة موغلا بتركيا.

واتهم أيسال بدفع زوجته، التي كانت حاملًا في شهرها السابع في ذلك الوقت، من أعلى الجرف حيث قُتلت هي والطفل على الفور في يونيو/حزيران 2018. ولا تزال السلطات تحقق في الواقعة.

