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رصد تحركات جديدة لمرتزقة شركة فاغنر الروسية غرب سرت.. هذه طبيعتها (فيديو)

أفراد من مرتزقة فاغنر (الجزيرة)
أفراد من مرتزقة فاغنر (الجزيرة)
24/2/2021

قالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية إنها رصدت تحركات لمرتزقة شركة فاغنر الروسية غرب مدينة سرت.

وذكر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم رصد تحرك عدد من الشاحنات تحمل حفارات تتجه غرب المدينة.

وأضاف أنه تم رصد تحرك رتل مسلح في الطريق من البريقة إلى سرت، كما تم رصد تحرك رتل لمرتزقة فاغنر في الطريق الخروج من أجدابيا باتجاه الغرب.

وقال المركز إن هذه التحركات تعارض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أنه يعتقد أن هذه التحركات ضمن خطة لمد أنبوب لنقل النفط من جنوب البلاد إلى الشمال تمهيدا لشحنه عبر البحر.

وأكد البيان أن هذا يعد سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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