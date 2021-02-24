رصد تحركات جديدة لمرتزقة شركة فاغنر الروسية غرب سرت.. هذه طبيعتها (فيديو)

تستغل شركات عسكرية خاصة عابرة للحدود، الأزمات الأمنية التي تعيشها العديد من البلدان العربية لدخول سوق الموت مقابل مليارات الدولارات تدفع لها ولمرتزقتها الذين تجندهم من بقاع مختلفة من العالم.
قالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الليبية إنها رصدت تحركات لمرتزقة شركة فاغنر الروسية غرب مدينة سرت.
#حكومة_الوفاق الليبية ترصد تحركات لمرتزقة #فاغنر الروسية في #سرت وتعتبرها نقضا لاتفاق وقف إطلاق النار في #جنيف pic.twitter.com/VvaQLqi8rM
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 24, 2021
وذكر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم رصد تحرك عدد من الشاحنات تحمل حفارات تتجه غرب المدينة.
وأضاف أنه تم رصد تحرك رتل مسلح في الطريق من البريقة إلى سرت، كما تم رصد تحرك رتل لمرتزقة فاغنر في الطريق الخروج من أجدابيا باتجاه الغرب.
وقال المركز إن هذه التحركات تعارض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنه يعتقد أن هذه التحركات ضمن خطة لمد أنبوب لنقل النفط من جنوب البلاد إلى الشمال تمهيدا لشحنه عبر البحر.
وأكد البيان أن هذا يعد سابقة خطيرة لسيطرة مرتزقة أجانب على النفط الليبي والتحكم في ثروات البلاد.
#عملية_بركان_الغضب: في تعارض و نقض لاتفاق 5+5 لوقف اطلاق النار الموقع في جنيف نهاية اكتوبر الماضي :
رُصد تحرك لعدد من الشاحنات تحمل حفارات تتجه لمنطقة الثلاثين غرب مدينة سرت ( آخر نقطة غرباً يتواجد فيها مرتزقة عصابة الفاغنر المساندين لمليشيات حفتر الارهابية الهاربة) pic.twitter.com/uhnCVkFtuh
— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) February 23, 2021