دعما للقضية الفلسطينية.. ناشطون يغلقون مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا (فيديو)

أغلق ناشطون من (حركة فلسطين) مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز “Elbit Systems” – التي تعد ثانية أكبر شركة أسلحة في إسرائيل- في قرية شينستون البريطانية.

وطلى الناشطون جدران المصنع بلون الدم احتجاجًا على مساهمات الشركة في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ونشرت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك بيانًا قالت فيه إن الناشطين الذين أغلقوا مصنع الأسلحة الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، لا يزالون قيد الاحتجاز في مركز للشرطة بمدينة ستوك أون ترينت البريطانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثّق طلاء الناشطين جدران المصنع باللون الأحمر، ورفعوا علم فلسطين على سور مبنى الشركة الإسرائيلية دعمًا للقضية الفلسطينية وشجبًا لممارسات قوات الاحتلال.

Direct action is envisaging the future you want to see and turning it into a reality — we #ShutElbitDown | Palestine Action 4 – Elbit Systems nil pic.twitter.com/GWsHlxN0vd

واحتجزت الشرطة البريطانية 6 من المحتجين بعد رصد تلف بعض الممتلكات العامة في المكان الذي عبّروا فيه عن غضبهم، وهو إجراء روتيني متبع في بريطانيا، وسيُفرج عنهم فور تسديد الرسوم المقررة.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع إغلاق الناشطين للمصنع الإسرائيلي، معبرين عن تشجيعهم وتضامنهم معهم.

International activists climb the roof of the Israeli arms factory #ElbitSystems in Shenstone, lock gates & daub red paint across the front of the building.

The firm provides 85% of the drones used by #Israel in its repeated military assaults against Palestinians.#ShutElbitDown pic.twitter.com/Ne3ENTu5LH

— Maha Hussaini (@MahaGaza) February 24, 2021