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دعما للقضية الفلسطينية.. ناشطون يغلقون مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا (فيديو)

أحد الناشطين في حركة فلسطين يطلي مصنع أسلحة إسرائيلي باللون الأحمر (مواقع التواصل)
أحد الناشطين في حركة فلسطين يطلي مصنع أسلحة إسرائيلي باللون الأحمر (مواقع التواصل)
24/2/2021-|آخر تحديث: 24/2/202108:30 PM (مكة المكرمة)

أغلق ناشطون من (حركة فلسطين) مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز “Elbit Systems” – التي تعد ثانية أكبر شركة أسلحة في إسرائيل- في قرية شينستون البريطانية.

وطلى الناشطون جدران المصنع بلون الدم احتجاجًا على مساهمات الشركة في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ونشرت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك بيانًا قالت فيه إن الناشطين الذين أغلقوا مصنع الأسلحة الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، لا يزالون قيد الاحتجاز في مركز للشرطة بمدينة ستوك أون ترينت البريطانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثّق طلاء الناشطين جدران المصنع باللون الأحمر، ورفعوا علم فلسطين على سور مبنى الشركة الإسرائيلية دعمًا للقضية الفلسطينية وشجبًا لممارسات قوات الاحتلال.

واحتجزت الشرطة البريطانية 6 من المحتجين بعد رصد تلف بعض الممتلكات العامة في المكان الذي عبّروا فيه عن غضبهم، وهو إجراء روتيني متبع في بريطانيا، وسيُفرج عنهم فور تسديد الرسوم المقررة.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع إغلاق الناشطين للمصنع الإسرائيلي، معبرين عن تشجيعهم وتضامنهم معهم.

وفي السياق، دعت منظمة (كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات مسيرة (من دون طيار) من إسرائيل، ثم تواصلت هذه الدعوة عبر حسابها الرسمي للمنظمة على فيسبوك

وذكر بيان نشرته وكالة الأناضول أن كندا وقعت عقدا بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات مسيرة من إنتاج الشركة الإسرائيلية، وأوضحت أن الطائرات المسيرة التي تشملها الصفقة هي (هيرمس 900)، علاوة على الإصدار المدني من السلاح الذي استخدمته إسرائيل أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2014.

 

واستطرد بيان المنظمة الكندية “قتلت الطائرات الإسرائيلية المسيرة 164 طفلا فلسطينيا، خلال هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في غزة عام 2014″، مشدّدًا على أن “الشركة الإسرائيلية متواطئة بشدة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين إذ تصنع 85% من الطائرات العسكرية المسيرة التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

وتأسيسًا على ذلك، أوضح البيان أن “من غير المقبول أن تشتري كندا طائرات مسيرة من شركة أسلحة إسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لذلك عليها أن تلغي على الفور اتفاق الصفقة”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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