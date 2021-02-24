دعما للقضية الفلسطينية.. ناشطون يغلقون مصنع أسلحة إسرائيلي في بريطانيا (فيديو)

أغلق ناشطون من (حركة فلسطين) مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز “Elbit Systems” – التي تعد ثانية أكبر شركة أسلحة في إسرائيل- في قرية شينستون البريطانية.

وطلى الناشطون جدران المصنع بلون الدم احتجاجًا على مساهمات الشركة في جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

ونشرت الحركة عبر صفحتها على فيسبوك بيانًا قالت فيه إن الناشطين الذين أغلقوا مصنع الأسلحة الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، لا يزالون قيد الاحتجاز في مركز للشرطة بمدينة ستوك أون ترينت البريطانية.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثّق طلاء الناشطين جدران المصنع باللون الأحمر، ورفعوا علم فلسطين على سور مبنى الشركة الإسرائيلية دعمًا للقضية الفلسطينية وشجبًا لممارسات قوات الاحتلال.

Direct action is envisaging the future you want to see and turning it into a reality — we #ShutElbitDown | Palestine Action 4 – Elbit Systems nil pic.twitter.com/GWsHlxN0vd — Palestine Action (@Pal_action) February 23, 2021

واحتجزت الشرطة البريطانية 6 من المحتجين بعد رصد تلف بعض الممتلكات العامة في المكان الذي عبّروا فيه عن غضبهم، وهو إجراء روتيني متبع في بريطانيا، وسيُفرج عنهم فور تسديد الرسوم المقررة.

الشرطة البريطانية تعتقل 6 نشطاء بعد احتلالهم لمبنى مصنع مملوك لشركة Elbit Systems UK "الإسرائيلية" ضمن حملة المقاطعة ضد المصنع المتورط في توريد أجزاء للطائرات بدون طيار التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. pic.twitter.com/omrV8Z6DBG — فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) February 24, 2021

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع إغلاق الناشطين للمصنع الإسرائيلي، معبرين عن تشجيعهم وتضامنهم معهم.

✌✌لا تسخر من جهدك في مقاومة الباطل والتصدي لجرائم المحتل حتى لو كان ذلك بسكب طلاء أحمر ….

👇 نشطاء من #حركة_فلسطين يغلقون مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems في قرية شينستون البريطانية احتجاجًا على مشاركة الشركة في جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

المصدر: حركة فلسطين pic.twitter.com/vm07uVTmYH — محسن الإفرنجي Mohsen Alafranji (@MohsenAlafranj) February 24, 2021

نشطاء من حركة فلسطين يغلقون مصنع شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems في قرية شينستون البريطانية، ويصبغون جدرانه بلون الدم، احتجاجًا على مشاركة الشركة في جرائم حرب ضد الفلسطينيين. المصدر: حركة فلسطين pic.twitter.com/qQL6AuFPyL — مقاطعة (@Boycott4Pal) February 23, 2021

International activists climb the roof of the Israeli arms factory #ElbitSystems in Shenstone, lock gates & daub red paint across the front of the building. The firm provides 85% of the drones used by #Israel in its repeated military assaults against Palestinians.#ShutElbitDown pic.twitter.com/Ne3ENTu5LH — Maha Hussaini (@MahaGaza) February 24, 2021

وفي السياق، دعت منظمة (كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، الحكومة الكندية إلى إلغاء عقد شراء طائرات مسيرة (من دون طيار) من إسرائيل، ثم تواصلت هذه الدعوة عبر حسابها الرسمي للمنظمة على فيسبوك

وذكر بيان نشرته وكالة الأناضول أن كندا وقعت عقدا بقيمة 36.16 مليون دولار لشراء طائرات مسيرة من إنتاج الشركة الإسرائيلية، وأوضحت أن الطائرات المسيرة التي تشملها الصفقة هي (هيرمس 900)، علاوة على الإصدار المدني من السلاح الذي استخدمته إسرائيل أثناء الهجوم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة عام 2014.

واستطرد بيان المنظمة الكندية “قتلت الطائرات الإسرائيلية المسيرة 164 طفلا فلسطينيا، خلال هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في غزة عام 2014″، مشدّدًا على أن “الشركة الإسرائيلية متواطئة بشدة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين إذ تصنع 85% من الطائرات العسكرية المسيرة التي تستخدمها إسرائيل لتعقب وقتل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.

وتأسيسًا على ذلك، أوضح البيان أن “من غير المقبول أن تشتري كندا طائرات مسيرة من شركة أسلحة إسرائيلية مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، لذلك عليها أن تلغي على الفور اتفاق الصفقة”.