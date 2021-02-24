محللون للجزيرة مباشر: قانون العقارات المصري الجديد “جباية” وأداة أخرى لزيادة الضغط على الشعب (فيديو)

قال محللون إن قانون العقارات الجديد في مصر، والذي يدخل حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار المقبل، يضاعف متاعب المصريين ويزيد من جباية الدولة لأموالهم، فضلًا عن كونه يضع الشارع تحت ضغط متواصل.

وفي حديثه لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، قال الكاتب الصحفي جمال سلطان إن القانون الجديد أكثر من مجرد جباية، مضيفًا أن هناك من يفكر في وضع الشعب المصري تحت الضغط الدائم والتوتر والإرهاق، إذ يُخرج كل شهر ملفًا يزيد به التبعات على كاهل المواطن بهذا المنطق.

يأتي ذلك بعدما سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، جراء تعديلات في قانون الشهر العقاري، يراها محامون تهدد ملكيات المصريين للعقارات، بينما وصف وزير العدل المصري عمر مروان القانون بـ”الإجراءات الضرورية”، على حد تعبيره.

وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي والمحلل المالي وليد ثابت للجزيرة مباشر إن الدولة لجأت إلى هذا القانون استنادًا إلى أن النسبة العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة.

قانون جديد للشهر العقاري يثير الجدل في #مصر.. ما هو السبب؟ pic.twitter.com/oCnoDBf0tx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2021

#التهامي: سرد بخصوص التعديل الحديث في قانون الشهر العقاري

وزارة العدل تصدر بيان بشأن تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لقانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946

▪️إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري

1/1 يتبع — المستشار التهامي (@AlTohamy66) February 22, 2021

وأضاف أن الحكومة تبحث عن موارد دخل جديدة، ولا يتعلق ذلك بالأعباء أو المصاريف التي أعلنت عنها الحكومة سلفًا، وإنما توجد أعباء أخرى تتمثل في رسوم الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية وقيمتها 2.5% وكذلك رسم المساحة والرسم الهندسي وكل ذلك فوق طاقة المواطن المصري.

في حين، قال الصحفي الاقتصادي إبراهيم الطائر إن مضاعفة الرسوم ستؤدي إلى محاولة المواطنين الالتفاف على القانون، فضلًا عن عدم الإقبال على البيع أو الشراء، مما يقلل من تعافي سوق العقارات في مصر وهو ما يخالف بحث الدولة على زيادة التعافي.

وعلّق سلطان على ما وصفه مغردون بـ”لجوء الحكومة المصرية إلى الجباية كلما احتاجت للأموال”، وانتقد تعامل الدولة بمنطق (دكان البقالة) إذ إن الأمور لا تُدار بهذه الطريقة.

بأثر رجعي.. تعديلات قانون الشهر العقاري تسري على جميع العقارات غير المسجلةhttps://t.co/sUFN9rDOSO pic.twitter.com/V8dEkO4Tnt — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 23, 2021

وكان مغردون على منصات التواصل قد ذكروا أن القانون لا يعدو كونه إجراء جديدا من إجراءات الجباية التي تفننت فيها الحكومة مؤخرا بشكل أعجز كثيرا من المصريين عن الدفع، وأخرجهم للاحتجاج مثلما جرى في تظاهرات القرى خلال سبتمبر/أيلول الماضي ضد غرامات ضخمة للتصالح في مخالفات البناء، اضطرت الحكومة لتخفيضها تهدئة للشارع.

وقال مواطنون إن ملكية العقارات وفق القانون الجديد تستلزم إجراءات طويلة ومعقدة، فضلا عن كونها مكلفة لشعب ترزح نسبة كبيرة من أبنائه تحت خط الفقر، قائلين إنها تمثّل حلقةً جديدة في مسلسل الجباية الذي يعيشه المصريون.

وتشمل الإجراءات التقدم بطلب رسمي على نموذج لنقل الملكية به جميع بيانات البائع والمشتري وسعر العقار وسداد الرسوم المقررة أولا ما يعادل 2.5% من قيمة العقار إلى وزارة المالية، وكشرط لنقل الخدمات عند البيع أو التعامل مع الحكومة تُسدد رسوم تُقدر بنحو من 500 إلى 2000 جنيه حسب مساحة الوحدة.