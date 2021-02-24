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مسلمو سريلانكا يتظاهرون ضد حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا (فيديو)

أسرة مسلمة قرب ساحة للصلاة في كولومبو (أرشيف رويترز)
أسرة مسلمة قرب ساحة للصلاة في كولومبو (أرشيف رويترز)
24/2/2021-|آخر تحديث: 24/2/202110:53 AM (مكة المكرمة)

تظاهرت مجموعة من الأقلية المسلمة في سريلانكا احتجاجاً على الحرق القسري لجثامين المتوفين بفيروس كورونا تزامناً مع وصول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى كولومبو.

وحمل المتظاهرون المسلمون، أمس الثلاثاء نعشاً رمزياً مندّدين بسياسة الحكومة السريلانكية بحظر دفن ضحايا الفيروس وتجاهل طقوسهم الدينية.

التظاهرة التي قام بها مسلمون في سريلانكا كانت موجّهة إلى خان الذي كان قد سلّط الضوء قبل أسبوعين على هذه المحنة التي يعاني منها مسلمو سريلانكا.

سياسة حرق الجثث

كان عمران خان قد رحّب بإعلان رئيس وزراء سريلانكي ماهيندا راجاباكسا، السماح للمسلمين بدفن موتاهم، لكنّ كولومبو تراجعت عن قرارها في اليوم التالي وأعلنت أنّه لن يكون هناك تغيير في سياسة حرق الجثث فقط.

وحمل المتظاهرون لافتة كتب عليها “احترموا بيان رئيس الوزراء واسمحوا بالدفن” وذلك خلال تجمّعهم أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

ورفضت الحكومة في سريلانكا دعوات من جهات دولية وتوصيات خبرائها بالسماح للمسلمين بدفن موتاهم تماشياً مع شعائرهم الدينية.

وتمنع حكومة سريلانكا منذ أبريل/نيسان دفن المتوفّين بفيروس كورونا بعد مخاوف أججها الرهبان البوذيون النافذون الموالون للرئيس غوتابايا راجاباكسي، بأنّ دفن جثامين المتوفين بالوباء يمكن أن يلوّث المياه الجوفية وأن يسهم في تفشّي الفيروس.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر حصول هذا الأمر غير قائم، لكنّ الحكومة السريلانكية ترفض الركون لهذا الرأي.

وقالت جزر المالديف، الشهر الماضي إنّ سريلانكا المجاورة طلبت السماح بإرسال جثامين المسلمين المتوفين بفيروس لدفنهم وفقا لشعائرهم، لكن كولومبو نفت ذلك.

المصدر : الفرنسية

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