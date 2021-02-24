البحرية التركية تتسلم طائرتين مسيّرتين من طراز “عنقاء” محلية الصنع (فيديو)

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، اليوم الأربعاء، تسليم طائرتين مسيرتين من طراز (عنقاء) محلية الصنع إلى قيادة القوات البحرية.

وقالت المؤسسة التابعة لرئاسة الجمهورية، في تغريدة عبر تويتر، إنها سلمت القوات البحرية الطائرتين اللتين أنتجتهما شركة صناعات الفضاء والطيران التركية (توساش)، بعد إخضاعهما لعملية إطالة مدى.

ونشرت الرئاسة مقطعًا مصوّرا للطائرات، وشاركته مع وسم “من أجل استقلالنا ومستقبلنا”.

وأشارت إلى أن طائرتي العنقاء ستسهمان في تعزيز القوات البحرية في الدفاع عن (الوطن الأزرق)، مضيفة “نزيد من أعين قواتنا الأمنية في الأجواء”.

ويقصد بمصطلح (الوطن الأزرق) الهيمنة التركية على المياه الإقليمية المجاورة والجرف القاري -وهي شرق المتوسط، البحر الأسود، وبحر إيجة- ما يسمح لها استخدام الموارد البحرية المتاحة بحرية أكبر، وظهر المصطلح في 2006، وأول من استخدمه اللواء المتقاعد جيم غوردنيز رئيس الوحدة المسؤولة عن خطط وسياسات تركيا البحرية.