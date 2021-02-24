تخلى عنهم الجميع.. نازحون يمنيون يشتكون من الحصار وعدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم (فيديو)

ناشد عدد من النازحين اليمنيين في منطقة هوب العبيد جنوب غربي مدينة تعز، المنظمات الإغاثية بضرورة إعادة النظر في سياستها تجاه النازحين الذين لم يتم تسجيلهم في مخيمات النزوح، والعمل على تدارك الوضع القائم، وأنقاذ عشرات الأسر اليمنية النازحة في هذه المنطقة الجبيلة.

وطالب النازحون منظمات حقوق الإنسان اليمنية والدولية، بضرورة تسليط الضوء على حياة الأشخاص المهمشين في منطقة هوب العبيد، ورفع حالات الظلم والحيف التي طالت الكثير منهم.

وقال أحد النازحين “نحن مجموعة من النازحين المحاصرين خارج مخيم النزوح في منطقة هوب العبيد، يوجد لدينا أسر نزحت من صنعاء ومن عدن ومن محافظات أخرى. ونحن جميعا محاصرون في هذا المكان الخالي . ليس لدينا أي مصدر رزق”.

وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر “لم نستفد من أي شيء، حتى المنظمات الإغاثية لم تأت لنجدتنا. نعيش في العراء وجريمتنا الكبرى هي أننا غير مدرجين في الإحصاء الخاص بالنازحين ولذا لا نستفيد من أي شيء”.

وقال نازح من عدن “أتينا إلى هنا هربا من الوضع الأمني المضطرب، والبحث عن مكان آمن. ولما وصلنا حوصرنا بين مخيم النازحين ومزارع القات”.

وأضاف “نحن في حالة حصار مفتوح، لم يعد بمقدورنا لا العودة إلى عدن ولا البقاء في هذا المكان التي استحالت فيه الحياة”.

وقالت نازحة من محافظة عمران “تخلى عنا الجميع بسبب عدم امتلاكنا بطاقة نزوح”.