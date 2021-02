بوليتيكو: بايدن غير مهتم بالشرق الأوسط ويريد التركيز على مناطق أخرى.. ما هي؟

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدو وكأنه يحرم منطقة الشرق الشرق الأوسط من أن تكون لها أولوية في الأجندة السياسته الخارجية لحكومته، بعد نحو ثلاثة أشهر من ولايته.

وأضافت أن بايدن سئم على ما يبدو من التعامل مع هذه المنطقة الساخنة دوما ويريد التركيز على مناطق أخرى من العالم.

وقال تقرير للصحيفة الأمريكية إن مستشاري بايدن يرون أن هذه إشارات واضحة لا تحتاج لتفسير. فالرئيس الأمريكي أجرى مكالمة واحدة فقط مع زعيم واحد فقط من منطقة الشرق الأوسط، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الماضي، بعد تأجيل لأكثر من ثلاثة أسابيع، وبعد مكالمات مع حلفاء آخرين وحتى خصوم مثل روسيا والصين.

وأضافت الصحيفة أن بايدن أعلن في أول أسبوعين له في منصبه إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات التي تقودها السعودية في اليمن، وهي خطوة سبقها تجميد بعض مبيعات الأسلحة إلى المنطقة. كما تراجعت إدارته عن عمد في الرد على هجوم صاروخي استهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شمالي العراق.

وقال مسؤول كبير سابق في الأمن القومي “إذا كنت ستدرج المناطق التي يراها بايدن كأولوية، فإن الشرق الأوسط ليس في المراكز الثلاثة الأولى. إنها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ثم أوربا ثم نصف الكرة الغربي. وهذا يعكس إجماعًا من الحزبين على أن القضايا التي تتطلب اهتماما قد تغيرت مع عودة المنافسة بين القوى العظمى مع الصين وروسيا”.

وقال مستشار آخرغير رسمي لبايدن “إنهم مصممون للغاية على عدم الانجرار إلى الشرق الأوسط”.

وكشفت الصحيفة أن هذا التناول الجديد يعكس درجة من التحول في الطاقة والموارد بعيدًا عن المنطقة. وهو ما اعتبره المستشارون جهدا متعمدا لإعطاء الأولوية لما يعتبرونه مسائل عالمية أكثر إلحاحًا.

.@POTUS: The United States will work closely with our European Union partners and the capitals across the continent — from Rome to Riga — to meet the range of shared challenges we face. We continue to support the goal of a Europe whole and free and at peace. pic.twitter.com/m7u1b2bl6T

— Department of State (@StateDept) February 24, 2021