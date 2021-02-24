انتقادات لوزيرة الصحة المصرية بعد تصريحاتها بشأن ثمن لقاح كورونا (فيديو)

انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد بعد تصريحاتها بشأن ثمن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

#مصر .. وزيرة الصحة #هالة_زايد تثير موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها بشأن سعر لقاح فيروس #كورونا pic.twitter.com/LAFjayco2t — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 24, 2021

وقالت المنتقدون إن مبلغ مبلغ 200 جنيه مصري مقابل الجرعتين يعتبر كبيرا، مطالبين الوزيرة بالحديث عن فاعلية اللقاح قبل الحديث عن ثمنه.

وزيره الصحه الدكتورة هاله زايد أنا بحترم مجهوداتك جدا في ظل جائحه كورونا بس مبلغ ٢٠٠ جنيه للجرعتين للقاح كورونا للقادرين كتير جدا وحددي مين القادر هذا المبدأ مرفوض وأنا شخصيا أرفضه جرعه اللقاح تأخذ بناء علي المدون في بطاقه الرقم القومي أنا أرفض هذا المبلغ كتير جدا هو ٥٠ جنيه فقط — Hassan (@Hassan27844514) February 23, 2021

وأعلنت مصر، الأربعاء، منح ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح “سبوتنيك في” الروسي.

وتسلمت مصر، الثلاثاء، 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، حسبما قالت وزارة الصحة.

وهذه هي ثانية دفعة تتسلمها مصر من سينوفارم بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا في أوائل فبراير/ شباط في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وأعلنت مصر تسجيل أكثر من 179 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 10 آلاف حالة فيما تعافى نحو 139 ألف مريض.