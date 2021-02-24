الطباخ التركي بوراك يفشل في قلب طنجرة لكنه ينجح بحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

حظي مقطع فيديو نشره الطباخ التركي الشهير بوراك أوزدمير مؤخرا على إنستغرام على أكثر من 12 مليون مشاهدة رغم أنه يختلف عن بقية مقاطعه السابقة التي لطالما أبهر بها جمهوره على مواقع التواصل.

ويبدو أن ثقل الطنجرة الضخمة التي أراد بوراك قلبها في صينية جعله يفقد سيطرته، إذ كاد أن يسقط على الأرض لولا تدخل عدد من مساعديه قبل أن ينقلب الشيف والطعام أرضا أمام مطعمه الذي افتتحه مؤخرا في إمارة دبي.

وكتب بوراك تعليقا على المقطع موجها كلامه إلى لاعب الفنون القتالية الروسي حبيب نور محمدوف الذي كان قد زاره في مطعمه قبل أيام “في بعض الأحيان -حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها- نقضي أيامًا من الجهد. بالطبع نشهد أيضًا حوادث طفيفة”.

فأعاد محمدوف نشر المقطع على صفحته معلقاً “إذا كنت لا تعرف فأنت تعلم الآن”.

ولطالما اشتهر الطباخ التركي بوراك باستعراض مهاراته العالية في تقديم أطباق عملاقة وأطعمة شديدة الضخامة، ورغم فشله بالفيديو الأخير في ذلك، فإنه لم يفشل بحصد ملايين المشاهدات كعادته.

وتعد تلك الحادثة هي الثانية التي يتعرض لها بوراك خلال وجوده في دبي، إذ تعرّض منذ أسبوع للانزلاق والسقوط على صخور أحد الشواطئ خلال محاولته صيد السمك.