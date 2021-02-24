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تقرير: إسرائيل تمنح لقاحات مجانية لدول مقابل نقل سفاراتها للقدس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
24/2/2021-|آخر تحديث: 24/2/202105:46 PM (مكة المكرمة)

كشفت قناة كان الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن نية إسرائيل منح عدد من الدول لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بشكل مجاني مقابل نقل سفارات تلك الدول إلى القدس.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن هناك خمس دول على الأقل ستتلقى آلاف اللقاحات التي أنتجتها شركة موديرنا من دون مقابل من الحكومة الإسرائيلية.

وكشفت مراسلة قناة كان أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومحيطه المقرب فقط هو من يعلم بهذا الاتفاق والذي ستحصل بموجبه كل من الهندوراس وغواتيمالا وتشكيا  والمجر على تلك الهدية الثمينة من إسرائيل.

وكشفت قناة كان أيضا وصول طائرة من دولة الهندوراس لاستلام دفعة من لقاحات شركة موديرنا التي ستحصل عليها من إسرائيل دون مقابل، كما نشر موقع كان تقريرا مفصلا حول هذه الصفقات ورجح أن يصل عدد الدول التي ستقدم لها إسرائيل اللقاحات مقابل حصولها على دعم سياسي لـ15 دولة.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية إن مخزون لقاحات شركة موديرنا الأمريكية لدى إسرائيل أكثر مما تحتاجه دولة إسرائيل وستقدمها  مساعدات رمزية، في حين أنه لا يمانع من إحضار مزيد من لقاحات شركتي فايزر وموديرنا إذا ما احتاج الأمر.

في السياق ذاته قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن من بين الدول التي تعتزم إسرائيل منحها اللقاح هي دولة موريتانيا التي ستحصل على 5 آلاف جرعة، وأن نتنياهو سيمنحها تلك الجرعات المجانية من لقاح موديرنا في محاولة لإقناع السلطات الموريتانية فتح علاقات مع إسرئيل.

وهاجم رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر قال فيها إن نتنياهو يتاجر باللقاحات على حساب مواطني دولة إسرائيل الذين يدفعون الضرائب، واعتبر جانتس أن نتنياهو يدير مملكة لا دولة على هذا النحو، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

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