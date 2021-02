إزالة 35 كيلوغرام صوف من خروف في استراليا (فيديو)

عثر متطوعون على خروف بري مريض في غابة بأستراليا كاد يلقى حتفه بسبب صوفه الكثيف الذي نما ليبلغ 35 كيلوغراما.

وذكرت تقارير أن الخروف الأسترالي الذي أطلق عليه اسم “باراك” كان تائها في البرية، وفي حالة سيئة ويعاني من نقص الوزن.

ويعتقد أن الخروف هرب إلى الغابة منذ سنوات، ونما صوفه بشكل كبير ما حجب الرؤية عن عينيه وأثقل حركته.

وذكر متطوعون من مأوى” إدجارد” للحيوانات في أستراليا أن الصوف نما لمدة خمس سنوات على الأقل وبلغ وزنه أكثر من 35 كيلوغراما حول الخروف ما أعاق حركته.

وكانت حوافر باراك في حالة جيدة نسبيا ربما بسبب الركض فوق الكتل الحجرية في الغابة وإن كان يعاني من نقص الوزن، وبسبب كل الصوف حول وجهه كان بالكاد يستطيع الرؤية.

قال المسؤول إن باراك الآن يستقر الآن مع الأغنام الأخرى التي تم إنقاذها سابقا ويحاول التأقلم مع محيطه الجديد بعد أن تم قص الكتلة الكبيرة من صوفه.

