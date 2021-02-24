“أرجوك يا ريس الطلاب هتموت”.. صرخات مدوية من داخل جامعات مصر خوفا من كورونا

لا يزال طلاب الجامعات المصرية وذووهم يعيشون حالة من القلق والذعر بسبب إصرار وزارة التعليم العالي على استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات ميدانيا رغم مخاطر كورونا.

وتصدر وسم (#ارجوك_ياريس_الطلاب_هتموت) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر خلال الساعات الماضية، إلى جانب وسم بالإنجليزية (EgyptianStudentsLivesMatter#) والذي يعني حياة طلاب مصر مهمة، بالإضافة إلى ظهور وسوم أخرى تطالب بإقالة وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار.

#ياريس_ارجوك_الطلاب_هتموت الحكومة خايفة على نفسها ومش خايفة على ولادك يامصر 💜 pic.twitter.com/UrnTa23C4q — حبيبت عرفات (@LnA0QOD3LjOKAjR) February 23, 2021

وتتصاعد المخاوف من عقد امتحانات الجامعات واستئناف الدراسة وسط تفشي وباء كورونا في البلاد في وقت يجري فيه المسؤولون أنفسهم اجتماعاتهم افتراضيًا، ويطالب الكثير من الطلاب والأهالي عبر منصات التواصل بعقد الامتحانات واستمرار الدراسة إلكترونيًا.

يا ريس امتي هتطلع تتكلم بنفسك في الموضوع ده #EgyptianStudentsLivesMatter pic.twitter.com/QFCjVAlCF9 — Saleh Ragab (@SalehRa08454128) February 24, 2021

ونفت وزارة التعليم العالي، في بيان أمس، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.

وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير السبت الماضي على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير شباط الجاري؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

بيقولك مره وزارة الصحه رفضت تعمل انتخابات نقابه الصحفيين اللى عددهم مش معدي 10 آلاف حفاظا عليهم من فيرس كورونا

ونفس وزارة الصحه موافقه ينزل 22 مليون طالب يمتحنوا #ياريس_ارجوك_الطلاب_بتموت #EgyptianStudentsLivesMatter #ارجوك_ياريس_الطلاب_هتموت — Kareem M. Amer (@KareemElgelaly) February 24, 2021

وقال الوزير في تصريحات سابقة أن الإجراءات الوقائية تُجرى في كل الجامعات على غرار ما طُبق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي.

وانتقد ناشطون قرار الحكومة باستئناف الدراسة في موعدها الذي سيتسبب في تفشٍ أكبر للوباء حيث التكدس والزحام في المواصلات وقاعات المحاضرات، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ طلاب مصر من “الموت”.

اسكرين شوت من مقطع لتراكم عدد كبييير من طلاب اولى ثانوى فى مراجعة كيمياء بتاريخ 22 فبراير مع بعض الكلمات التى كتبت فى نهاية المقطع….لازم اولى وتانية ثانوى يكونوا اون لاين #EgyptianStudentsLivesMatter pic.twitter.com/dZofxFQ6oU#EgyptianStudentsLivesMatterr pic.twitter.com/qHqR3SCA6W — Ahmed Helal (@AhmedHe41502464) February 24, 2021

منظمة الصحة العالمية بتتابعنا علي الهاشتاج ده دلوقتي فشدو حيلكم وان شاء الله حد يطلع من وزارة التعليم يفتكر ان في بشر بالملاااين معرضين حياتهم هما واهلهم للخطر #EgyptianStudentsLivesMatter pic.twitter.com/zIXweeUjCF#EgyptianStudentsLivesMatter pic.twitter.com/R9OPhqHHC9 — Ahmed.Ali.Rohayem (@ahmed_ali_roh) February 24, 2021

انا وصحابي قاعدين ع القهوة عادي وبنتفرج ع حوار تأجيل الدراسة

أنا :👇👇#ياريس_ارجوك_الطلاب_هتموت pic.twitter.com/JTNd3Ekzmy — ✪ Mu7amed $amir (@Mohamed81408454) February 23, 2021

#ياريس_ارجوك_الطلاب_هتموت

الدنيا خربانة علي الامتحانات تقوم الكلية بتاعتي تنزل جدول الترم التاني 😂 pic.twitter.com/p1WX9cBFvL — Omar ⚡⚖️ (@Omar44742589) February 23, 2021

#ياريس_ارجوك_الطلاب_هتموت

اي طالب عنده كورونا وقادر ينزل هينزل يمتحن وهنموت 😭 pic.twitter.com/uRwbEcXtJ7 — Bassant (@Bassant43867061) February 23, 2021