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“أرجوك يا ريس الطلاب هتموت”.. صرخات مدوية من داخل جامعات مصر خوفا من كورونا

صورة لتكدس الطلاب في أحد الجامعات المصرية (مواقع التواصل)
صورة لتكدس الطلاب في أحد الجامعات المصرية (مواقع التواصل)
24/2/2021

لا يزال طلاب الجامعات المصرية وذووهم يعيشون حالة من القلق والذعر بسبب إصرار وزارة التعليم العالي على استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات ميدانيا رغم مخاطر كورونا.

وتصدر وسم (#ارجوك_ياريس_الطلاب_هتموت) قائمة التفاعلات على موقع تويتر في مصر خلال الساعات الماضية، إلى جانب وسم بالإنجليزية (EgyptianStudentsLivesMatter#) والذي يعني حياة طلاب مصر مهمة، بالإضافة إلى ظهور وسوم أخرى تطالب بإقالة وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار.

وتتصاعد المخاوف من عقد امتحانات الجامعات واستئناف الدراسة وسط تفشي وباء كورونا في البلاد في وقت يجري فيه المسؤولون أنفسهم اجتماعاتهم افتراضيًا، ويطالب الكثير من الطلاب والأهالي عبر منصات التواصل بعقد الامتحانات واستمرار الدراسة إلكترونيًا.

ونفت وزارة التعليم العالي، في بيان أمس، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول.

وأكدت الوزارة أن المجلس الأعلى للجامعات أكد في اجتماعه الأخير السبت الماضي على بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير شباط الجاري؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.

وقال الوزير في تصريحات سابقة أن الإجراءات الوقائية تُجرى في كل الجامعات على غرار ما طُبق خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، مؤكدا أن الجامعات المصرية مستعدة لاستكمال العام الدراسي.

وانتقد ناشطون قرار الحكومة باستئناف الدراسة في موعدها الذي سيتسبب في تفشٍ أكبر للوباء حيث التكدس والزحام في المواصلات وقاعات المحاضرات، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ طلاب مصر من “الموت”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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