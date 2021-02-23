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إضاءة 500 شمعة في البيت الأبيض تكريما لنصف مليون أمريكي توفوا بكورونا (فيديو)

ارتفاع متزايد لعدد الوفيات بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمركية (وكالة الأناضول)
ارتفاع متزايد لعدد الوفيات بفيروس كورونا في عدد من الولايات الأمركية (وكالة الأناضول)
23/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202109:44 PM (مكة المكرمة)

في تطورملفت لعدد ضحايا فيروس كوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس جون بايدن تنكيس الأعلام على المباني الحكومية طوال 5 أيام تكريما لضحايا جائحة كورونا الذين تجاوز عددهم  نصف مليون شخص.

وقال جو بايدن في خطاب في البيت الأبيض إن عدد ضحايا كوفيد 19 في عام واحد تجاوز عدد الضحايا الأمريكيين خلال الحربين العالميتين وحرب فيتنام، واصفا الوضع العام في البلاد بالفاجعة.

وقرعت أجراس الكاتدرائية الوطنية وتم تنكيس الأعلام فوق مباني البيت الأبيض وباقي المؤسسات الحكومية والسفارات بالخارج.

ووقف الرئيس بايدن بالجناح الجنوبي من حديقة البيت الأبيض دقيقة صمت حدادا على الضحايا .

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة  لتصل إلى 28 مليونا و200 ألف إصابة. حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع  3 ملايين و450 ألف إصابة.

وسجلت كاليفورنيا أيضا أكبرعدد من الوفيات خلال الساعات الأربع  والعشرين الماضية، بواقع 196 حالة وفاة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز، أن إجمالي الإصابات  في العالم وصل إلى 111 مليونا و 720 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 63 مليونا، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و474 ألف حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها  البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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