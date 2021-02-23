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شاهد: ناسا تعرض أول فيديو لهبوط المركبة الفضائية بيرسفيرانس على سطح المريخ

أول صورة بالألوان عالية الدقة ترسلها المركبة لسطح الكوكب الأحمر (روتيرز)
أول صورة بالألوان عالية الدقة ترسلها المركبة لسطح الكوكب الأحمر (روتيرز)
22/2/2021

عرضت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مقطع فيديو لهبوط المركبة (بيرسفيرانس) على سطح كوكب المريخ.

وقالت ناسا إنها استقبلت أول صورة لسطح كوكب المريخ بعد دقائق فقط من هبوط المركبة.

ويظهر مقطع الفيديو فتح مظلة المركبة ثم هبوطها التدريجي حتى الاستقرار على سطح الكوكب الأحمر وسط سحابة من الغبار الكثيف.

وقال مايكل واتكينز مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا “إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ”.

وهبطت المركبة على الكوكب الأحمر يوم الخميس الماضي بعد رحلة استغرقت قرابة 7 أشهر قطع خلالها المسبار 472 مليون كيلومترا.

ويمثل الهبوط الذاتي للمركبة خلال سلسلة مناورات معقدة وصفتها ناسا بأنها “دقائق الرعب السبع” أكثر الأعمال دقة وتحديا في سجلات رحلات الفضاء للمركبات الآلية.

وتهدف المهمة التي تكلفت 2.7 مليار دولار إلى البحث عن علامات تدل على وجود ميكروبات ربما نمت على المريخ قبل حوالي 3 مليارات سنة، عندما كان الكوكب أكثر دفئا ورطوبة وربما قابلا للحياة عليه.

وتعد المركبة (برسيفيرانس) أكبر وأكثر تطورا من أي من المركبات العلمية المتحركة الأربع التي أنزلتها ناسا من قبل على المريخ. وهي مصممة لاستخلاص عينات من الصخور من أجل تحليلها على الأرض في المستقبل، وستكون تلك أول عينات على الإطلاق يجمعها البشر من كوكب آخر.

وانطلقت المركبة نحو المريخ من قاعدة القوات الجوية (كيب كانافيرال) بولاية فلوريدا في 30 من يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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