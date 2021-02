شاهد: ناسا تعرض أول فيديو لهبوط المركبة الفضائية بيرسفيرانس على سطح المريخ

عرضت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مقطع فيديو لهبوط المركبة (بيرسفيرانس) على سطح كوكب المريخ.

وقالت ناسا إنها استقبلت أول صورة لسطح كوكب المريخ بعد دقائق فقط من هبوط المركبة.

ويظهر مقطع الفيديو فتح مظلة المركبة ثم هبوطها التدريجي حتى الاستقرار على سطح الكوكب الأحمر وسط سحابة من الغبار الكثيف.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it. #CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ

وقال مايكل واتكينز مدير مختبر الدفع النفاث التابع لناسا “إنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ”.

A little rocking, a little engine throttling, and a gentle lowering to the ground. @NASAJPL Entry, Descent, and Landing lead explains what @NASAPersevere saw as she touched down on the surface of Mars: pic.twitter.com/gc7NdC0od2

— NASA (@NASA) February 22, 2021