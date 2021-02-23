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مصر.. مصرع 5 من أسرة واحدة وفقدان آخرين في غرق قاربي صيد (فيديو)

غرق قارب في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية(مواقع التواصل)
غرق قارب في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية(مواقع التواصل)
23/2/2021-|آخر تحديث: 23/2/202111:09 AM (مكة المكرمة)

قال شهود عيان للجزيرة مباشر إن 5 أشخاص من عائلة واحدة لقوا حتفهم إثر غرق مركبي صيد في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، بينما يتواصل البحث عن مفقودين آخرين.

وذكرت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية الرسمية أن قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية انتشلت 5 جثث في حادث غرق مركبي صيد كان على متنهما أكثر من 17 شخصا بينهم أطفال من عائلة واحدة أثناء عودتهم من رحلة صيد، فيما يجري البحث عن آخرين.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن أكثر من 13 شخصا بينهم أطفال، غرقوا ببحيرة مريوط بالإسكندرية، أثناء عودتهم من رحلة  وانتشلت 5 جثث في حين تجرى محاولات انتشال أحياء أو جثامين باقي الضحايا.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد شريف، في تصريحات متلفزة، نقلتها صفحة المحافظة عبر فيسبوك، إنه ليست هناك حصيلة حتى الآن بخصوص الحادث.

وأضاف أنه لم يتم تحديد عدد الضحايا بعد موضحا أن هناك حتى الآن 5 جثث و3 مصابين، وليس هناك عدد محدد للمفقودين.

كان الأهالي قد طلبوا من المسؤولين سرعة توجيه طواقم الإنقاذ النهري للمنطقة لانتشال الجثامين، حيث لم يصل للمنطقة إلا سيارات الإسعاف بعد وقوع الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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