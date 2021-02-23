لحظات صادمة.. مهاجرون مختبئون وسط مخلفات ومواد سامة (فيديو)

نشرت الشرطة الإسبانية مقطع فيديو صادم للحظات عثورها على مهاجرين مختبئين داخل حاويات مخلفات ومواد سامة قبل شحنها إلى أوربا من ميناء مليلية بالمدينة المغربية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على 41 مهاجرا مختبئين في الحاويات في 19 فبراير/شباط الجاري وبعضهم كان في حالة صحية سيئة.

وأفادت أنه كان من بينهم أربعة أشخاص عثر عليهم داخل حاوية مليئة بالعبوات الزجاجية المجمعة لإعادة التدوير.

وعثر على آخر في كيس بلاستيكي محكم الغلق يحتوي على رماد متطاير سام وهو عبارة عن جزيئات دقيقة ناتجة عن عملية حرق الفحم في محطات الطاقة.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحرس المدني الإسباني العثور على أشخاص بين العبوات الزجاجية وداخل أكياس بلاستيكية مليئة بالرماد السام قبل صعودها على متن السفن.

وبحسب البيان فقد لاحظ أحد الحراس أولاً وجود ما يشبه ساق إنسان داخل حاوية رماد سام، فاعتقد أن هذا الشخص ميت بالفعل لأنه كان فاقدا للوعي فطلب مساعدة عاجلة من سيارة إسعاف، ليتبين لاحقا أنه حي عندما استعاد وعيه وأنقذت حياته بأعجوبة.

وفي العام الماضي عثرت الشرطة على أكثر من 11 ألف و600 مهاجر بالمنطقة الأمنية لميناء مليلية بينما عثروا على ما مجموعه 1781 مهاجرا من أول العام الجاري وحتى الآن.