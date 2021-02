قطر تدعو لوقف القتال في اليمن والمبعوث الأمريكي يزور المنطقة لبحث الأزمة

دعت دولة قطر، جميع الأطراف اليمنية، إلى وقف القتال والمضي نحو السلام بإرادة حقيقية تُفضي إلى إنهاء الحرب، بينما يزور المبعوث الأمريكي لليمن المنطقة لبحث الأزمة هناك.

وأكدت لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في كلمة أمام اجتماع الدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مساء أمس أهمية العمل على وقف القتال في اليمن.

— UN Human Rights Council (@UN_HRC) February 22, 2021