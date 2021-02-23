قطر تدعو لوقف القتال في اليمن والمبعوث الأمريكي يزور المنطقة لبحث الأزمة

دعت دولة قطر، جميع الأطراف اليمنية، إلى وقف القتال والمضي نحو السلام بإرادة حقيقية تُفضي إلى إنهاء الحرب، بينما يزور المبعوث الأمريكي لليمن المنطقة لبحث الأزمة هناك.

وأكدت لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، في كلمة أمام اجتماع الدورة (46) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف مساء أمس أهمية العمل على وقف القتال في اليمن.

وأعربت لولوة الخاطر، عن أمل بلادها في أن تدرك جميع أطراف الحرب في اليمن حجم المأساة الإنسانية التي أصابت البلاد والشعب اليمني.

وقالت “ندعوهم إلى تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تمت، وخاصة اتفاق الرياض”.

ودعت إلى المضي نحو السلام بإرادة حقيقية تُفضي إلى إنهاء الحرب وتحقيق المصالحة الوطنية وتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ(رويترز)

المبعوث الأمريكي يزور المنطقة

في ذات الشأن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن “تيموثي ليندركينغ” سيزور عدداً من دول الخليج العربي، في الفترة بين 22 فبراير و3 مارس.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس الإثنين، أن المبعوث سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى في المنطقة، كما يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.

وتتركز مباحثات المبعوث الأمريكي على المسار المزدوج للولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن، وتشمل الحل السياسي للأزمة، وتوصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وشطبت وزارة الخارجيّة الأمريكية قبل أيام، الحوثيّين في اليمن من لائحة الإرهاب التي أدرجتهم فيها الإدارة السابقة، في حين رحبت الأمم المتحدة بالخطوة وقالت إنها ستتيح إغاثة المتضررين.

ورحبت الأمم المتحدة، بالخطوة وقالت إنها ستوفر إغاثة ضخمة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية

مارتن غريفيث-المبعوث الدولي إلى اليمن

الأوضاع الإنسانية في اليمن

كانت منظمات إنسانية حذرت من أنه ليس لديها من خيار في التعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون بحكم الأمر الواقع على مساحات كبيرة من اليمن، بينها العاصمة صنعاء.

وقالت تلك المنظمات إن تصنيف الحوثيين” جماعة إرهابية” يعرض أي شخص يتعامل معهم لخطر المقاضاة من قبل الولايات المتحدة.

وتصاعدت حدة القتال بين القوات الحكومية والحوثيين بعد تراجع شهدته الأشهر الأخيرة، وجدد الحوثيون هجماتهم على السعودية، وهاجموا بطائرات مسيّرة مطار أبها الدولي جنوب غربي البلاد في حدث نددت به الولايات المتحدة بشدة.